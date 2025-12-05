Pacheta: «Me voy muy satisfecho; no era fácil ganar aquí»

Pacheta acabó «muy satisfecho con el rendimiento de los futbolistas que no suelen jugar habitualmente» en Tenerife. «Dieron muestras de que quieren minutos, a gran ... nivel y dejándoselo todo en el campo con mucha atención, y este es el camino. No era fácil ganar aquí pero el equipo dio la cara y compitió, aunque hubo dos o tres ocasiones para que nos empataran por más que también nosotros pudiéramos sentenciar. Esto nos hará seguir creciendo, y nos viene muy bien porque todos estamos mucho más contentos, así que a seguir compitiendo hasta que nos eliminen porque a mí me gusta mucho más jugar que entrenar. Nunca ha ganado la Copa un equipo de Segunda división, ¿verdad?, pero nosotros estamos ilusionados. Es muy probable que nos toque un rival de Primera y en casa, así que será una fiesta más», defendió.

«Salimos con las cosas más claras en la segunda parte aunque el Tenerife nos aculara en nuestro área con sus extremos. Fue un entrenamiento estupendo para muchos jugadores de cara al domingo», se congratuló también el entrenador del Granada por aquellos futbolistas con opciones incluso de ser titulares contra el Ceuta en Los Cármenes. También aplaudió el trabajo de Moha Bouldini tras sus meses de convalecencia: «Estuvo bien, y eso que jugó demasiado para lo poco que venía entrenando; seguiremos dándole minutos. Nos da una alternativa que no tenemos con otros y cuantos más seamos, mejor, como con la irrupción de Jose (Arnaiz) o los de atrás; todo eso me genera mucha confianza».

Pacheta volvió a quejarse de la labor arbitral de Manuel Ángel Pérez, con el que se reencontraba tras corregir la expulsión del Córdoba en Los Cármenes. «Pienso que se volvió a equivocar en el penalti que hubo a Pablo Sáenz, pero no creo que lo haga a conciencia; simplemente no acertó y nos perjudicó», señaló. También fue sustituido por molestias Juanjo Flores. Negó que el extremo se fuera enfadado con su cambio: «Llevaba diez minutos cojo porque se le durmió la pierna de un golpe, pero no tiene ninguna pega».