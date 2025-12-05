Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta abre una botella de agua en su banquillo antes de empezar el partido. LOF

Entrenador del Granada CF

Pacheta: «Me voy muy satisfecho; no era fácil ganar aquí»

Sala de prensa ·

«Nunca ha ganado la Copa un equipo de Segunda, ¿verdad?, pero nosotros estamos ilusionados», defiende

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:37

Comenta

Pacheta acabó «muy satisfecho con el rendimiento de los futbolistas que no suelen jugar habitualmente» en Tenerife. «Dieron muestras de que quieren minutos, a gran ... nivel y dejándoselo todo en el campo con mucha atención, y este es el camino. No era fácil ganar aquí pero el equipo dio la cara y compitió, aunque hubo dos o tres ocasiones para que nos empataran por más que también nosotros pudiéramos sentenciar. Esto nos hará seguir creciendo, y nos viene muy bien porque todos estamos mucho más contentos, así que a seguir compitiendo hasta que nos eliminen porque a mí me gusta mucho más jugar que entrenar. Nunca ha ganado la Copa un equipo de Segunda división, ¿verdad?, pero nosotros estamos ilusionados. Es muy probable que nos toque un rival de Primera y en casa, así que será una fiesta más», defendió.

