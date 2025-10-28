Pacheta: «Nos salió bien porque salimos muy concentrados»

Pacheta acabó más que conforme con el desempeño de sus futbolistas durante la visita al Roda por la Copa del Rey. «Salió bien porque salimos ... muy concentrados, muy metidos, con varias ocasiones desde el principio; no quedaba otra manera que afrontarlo con esa seriedad y atención. El Roda hizo un partido muy digno aunque ganásemos porque era lo normal al haber varias categorías de diferencia. No era fácil, pero no sufrimos demasiado. Felicito a mis jugadores, porque les insistí en que estos minutos eran de calidad y en que todos los partidos importan», resaltó, tras enviar un abrazo enorme al local Bruno Herrero tras salírsele el hombro y agradecer «el ambiente y el comportamiento de todo el mundo».

«No sé si quienes jugaron tenían que tocar a la puerta de la titularidad en Liga, pero sí tener estas actitudes tan estupendas ya estuvieran unos más brillantes que otros», celebró el entrenador del Granada. No quiso dar más importancia de la cuenta al doblete de Jorge Pascual: «Nos da muchas cosas aunque aún no se haya estrenado en Liga y tiene gol porque posee buen golpeo y va bien de cabeza. Es un jugador cojonudo para nosotros, e intenta conseguir todos los retos que le planteamos».

«No me preocupaba llevar tres partidos sin marcar porque tampoco nos marcaron. Viniendo de donde venimos, le doy mucha más importancia a no encajar que a no marcar. Tampoco somos unos fenómenos ahora, pero me gusta mucho lo que venimos haciendo. Esta solidez nos da muchas posibilidades», antepuso Pacheta. Preguntado por la ausencia de Martin Hongla en la convocatoria, reseñó que se trató de «una decisión técnica, sin más».

Acerca de los 'recreativistas' menos habituales en Liga, el entrenador concedió que Gael Joel hizo «un partido muy bueno» como lateral derecho y se detuvo particularmente en Mario Jiménez 'Gambín' y en Juanjo Flores, juveniles ambos. «Mario venía de jugar setenta minutos con el Recreativo el domingo pero es un buen futbolista, que entiende el juego y nos da muestras de que puede participar. Estuvo serio, con mucho trabajo, y no era fácil con lo que exigimos en es posición. Flores, por su parte, tiene un futuro muy prometedor porque es rápido pese a tener un tranco muy largo y posee un juego aéreo fantástico y una salida de balón limpia», les describió, confesando además su intención por haber citado al delantero Rayan Zinebi de no aquejar «un golpe que le impedía estar apto».