Pacheta dirige a sus futbolistas contra el Roda. LOF

Entrenador del Granada

Pacheta: «Nos salió bien porque salimos muy concentrados»

Sala de prensa ·

«Tampoco somos unos fenómenos ahora, pero me gusta mucho lo que venimos haciendo; esta solidez nos da muchas posibilidades», destaca

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Villarreal. Enviado especial

Martes, 28 de octubre 2025, 22:52

Comenta

Pacheta acabó más que conforme con el desempeño de sus futbolistas durante la visita al Roda por la Copa del Rey. «Salió bien porque salimos ... muy concentrados, muy metidos, con varias ocasiones desde el principio; no quedaba otra manera que afrontarlo con esa seriedad y atención. El Roda hizo un partido muy digno aunque ganásemos porque era lo normal al haber varias categorías de diferencia. No era fácil, pero no sufrimos demasiado. Felicito a mis jugadores, porque les insistí en que estos minutos eran de calidad y en que todos los partidos importan», resaltó, tras enviar un abrazo enorme al local Bruno Herrero tras salírsele el hombro y agradecer «el ambiente y el comportamiento de todo el mundo».

