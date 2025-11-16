José Alberto: «Hubo una entrada de roja muy clara de Faye»

El entrenador del Racing, José Alberto, acabó «enfadado» al considerar que su equipo «perdió dos puntos cuando tenía muy bien encaminados los tres» contra el ... Granada. «Fue un partido loco. En la primera parte estuvimos bien porque seguimos el plan de partido e hicimos lo que tocaba, interpretando bien las situaciones que nos demandaba el juego, y en la segunda fue todo lo contrario. Si presionamos, apretamos, jugamos y vamos hacia delante somos muy buenos, pero cuando no, dejamos de serlo, aunque tuvimos dosis de infortunio muy grandes en los dos goles del Granada con un fuera de juego que no lo fue por milímetros además», lamentó, por el centro de Souleymane Faye a Jorge Pascual.

«Hubo tres acciones que marcaron el partido: lo que hicimos durante la segunda parte, una roja muy clara justo antes del descanso por una entrada impresionante de Faye a Mantilla que vi otras veces sancionarse así sin ningún tipo de duda y un primer gol del Granada que nos hizo mucho daño con un fuera de juego milimétrico. Ese relato de que el Racing solo sabe ganar contra diez nos condiciona», se quejó José Alberto.

«Fue mucho más demérito nuestro que mérito del Granada. Hicimos muchas más cosas mal de las que el rival hizo bien. Además, notamos la baja de Íñigo al descanso», abundó el entrenador del Racing, no sin conceder que «Pacheta es un gran entrenador y tiene grandes jugadores, como se vio con la entrada de Arnaiz». «El marcador nos hizo dudar, y nosotros tenemos que ser agresivos sin mirar si vamos por encima o por debajo ni dar pasos hacia atrás. Cualquier rival puede hacernos daño si dejamos de ser nosotros mismos. Pensaba que íbamos a seguir jugando más en campo rival tras el descanso», admitió.