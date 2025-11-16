Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenador del Racing, José Alberto, da indicaciones a sus futbolistas. LaLiga

Entrenador del Racing

José Alberto: «Hubo una entrada de roja muy clara de Faye»

Sala de prensa ·

«Hicimos muchas más cosas mal de las que el Granada hizo bien», lamenta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:18

El entrenador del Racing, José Alberto, acabó «enfadado» al considerar que su equipo «perdió dos puntos cuando tenía muy bien encaminados los tres» contra el ... Granada. «Fue un partido loco. En la primera parte estuvimos bien porque seguimos el plan de partido e hicimos lo que tocaba, interpretando bien las situaciones que nos demandaba el juego, y en la segunda fue todo lo contrario. Si presionamos, apretamos, jugamos y vamos hacia delante somos muy buenos, pero cuando no, dejamos de serlo, aunque tuvimos dosis de infortunio muy grandes en los dos goles del Granada con un fuera de juego que no lo fue por milímetros además», lamentó, por el centro de Souleymane Faye a Jorge Pascual.

