José Alberto: «Encajar tan temprano el gol del Granada nos vino bien»

El entrenador del Racing, José Alberto López, se congratuló por la victoria de su equipo sobre el Granada en El Sardinero tras hacer «un muy buen partido». «Hacía tiempo que no hacíamos un partido como este, el mejor de la segunda vuelta para mí y en circunstancias muy difíciles al encajar un gol tempranero que nos puso el partido cuesta arriba pero que nos vino bien para ver que no teníamos nada que perder y que teníamos que ir a por ellos como queríamos desde el principio», razonó, sin haber tenido tiempo aún ni para comprobar que tendrá al Mirandés como rival en la semifinal del 'play off'.

«Estuvimos francamente bien a partir del gol del Granada y creo que el marcador fue corto para lo que vimos, con varios fueras de juego o el penalti anulado en contra aunque no dudo que no lo fuera pero que influyen negativamente», abundó José Alberto, satisfecho por quitarse «por fin la lacra del Villarreal B y de su madre la temporada pasada». «Demostramos muchísima fe y compromiso. No vi dudar ni un momento a mis jugadores y eso me deja tranquilo y convencido de que conseguiremos el ascenso», resaltó, agradecido por «un recibimiento estratosférico».

«Jugamos contra un grandísimo equipo que no se rindió ni con uno menos y que siguió combatiendo hasta el último segundo con jugadores de mucho talento», subrayó el entrenador del Racing. «Teníamos claras las debilidades del Granada desde el inicio pero también ellos conocían las nuestras. La barbaridad del dato de las ocasiones que tuvimos lo dijo todo. Pudimos colgarnos del larguero y esperar, pero no es la manera que nos llevó hasta aquí», justificó.