Pacheta: «Este empate sabe a victoria; cada vez competimos mejor»

Pacheta opinó que el empate del Granada con la UD Las Palmas en Los Cármenes fue «el partido más completo» de su equipo en lo ... que va de temporada pese a la 'manita' a la Real Sociedad B la jornada anterior. «Hay empates que saben a victoria, y este es uno. Hicimos de todo para ganar, apretando mucho a un equipo que suele dominar mucho con balón. Cuento cuatro o cinco aproximaciones muy peligrosas, y sufrimos pocas, ante un gran rival. Vimos un partido muy interesante de Segunda división. Estoy contento con la evolución de nuestra competitividad. Cada vez competimos mejor y concedemos menos. Estuvimos francamente bien tanto en defensa como en ataque, aunque haya que generar más ocasiones de gol», sostuvo.

«El equipo sigue creciendo, en línea ascendente desde la reacción en Málaga más allá de la duda en Jaén porque tomamos decisiones desde entonces. Todo el plan de partido salió bien, incluso las amenazas que temíamos. El equipo está creyendo, pero aún podemos hacer más cosas porque las hacemos entrenando, y de ahí, a por otras», abundó el entrenador del Granada. «Nos queda mucho camino por recorrer todavía en el manejo de partido con el balón, pero sin perder la verticalidad porque metemos miedo. Tengo que ir buscando el equilibrio, que no es fácil cuando se aprieta tanto arriba porque estamos corriendo mucho y muy bien. Todos los que juegan cumplen su papel; eso es clave. Estamos formando un grupo poderoso pese a las bajas. Fue un partido muy potente; serio, sobre todo en el ajuste de la presión porque robamos mucho y transitamos mucho, llegando por dentro y por fuera, chutando y con presencia en área aunque no marcáramos por no tener el acierto que sí tuvimos contra la Real», se congratuló.

Pacheta también andaba especialmente feliz por el debut con portería a cero de Iker García. «Esta es la cantera del Granada; venía entrenando con nosotros, haciendo las cosas bien, y le llegó la oportunidad casi que por obligación pero ahora tenemos tercer portero. No era un partido fácil para el niño, pero sus compañeros le protegieron y estuvo fantástico. Era difícil pedirle que buscara el tercer hombre en corto y demás, pero decidió todo bien», le felicitó. Sí quedó cariacontecido al saber que tampoco Ander Astralaga tuvo minutos en el amistoso de la selección española sub-21: «¿Qué voy a contestar? Están en su derecho y tienen la potestad para hacerlo. No tengo nada que decir de lo de Luca por ser un partido oficial, pero puede entenderse mi reacción ante lo de Ander».

El entrenador del Granada se mostró «muy feliz» por el estreno triunfal de Sergio Rodelas con la sub-21. «No me pone difícil nada a mí, porque va a jugar conmigo. ¿Quito a Faye, o a Álex (Sola)? Rodelas ya hizo grandes cosas conmigo, y las seguirá haciendo, y si está en la sub-21, algo habremos hecho. No sabéis lo cariñoso que es; tenerle es una maravilla. Que siga con ese nivel porque lo tiene, con sacrificio y desparpajo», le emplazó.

Lesionados

Por último, Pacheta reconoció la posible gravedad de la nueva lesión en el tobillo de Moha Bouldini. «Pinta feo, por su reacción sobre todo, pero no tenemos pruebas todavía. El jugador que siente lo que sintió él se equivoca poco en la importancia de la lesión», expuso. También lamentó el pinchazo muscular que apartó a José Arnaiz de la convocatoria: «Tendrá de dos a tres semanas si no hay novedad aunque no sea grave».