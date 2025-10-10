Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta aplaude a sus futbolistas durante el partido contra Las Palmas. José Miguel Baldomero

Entrenador del Granada

Pacheta: «Este empate sabe a victoria; cada vez competimos mejor»

«Puede entenderse mi reacción al saber que Astralaga no tuvo minutos en el amistoso de la sub-21», sugiere

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:15

Pacheta opinó que el empate del Granada con la UD Las Palmas en Los Cármenes fue «el partido más completo» de su equipo en lo ... que va de temporada pese a la 'manita' a la Real Sociedad B la jornada anterior. «Hay empates que saben a victoria, y este es uno. Hicimos de todo para ganar, apretando mucho a un equipo que suele dominar mucho con balón. Cuento cuatro o cinco aproximaciones muy peligrosas, y sufrimos pocas, ante un gran rival. Vimos un partido muy interesante de Segunda división. Estoy contento con la evolución de nuestra competitividad. Cada vez competimos mejor y concedemos menos. Estuvimos francamente bien tanto en defensa como en ataque, aunque haya que generar más ocasiones de gol», sostuvo.

