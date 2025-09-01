Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta se desgañita desde su área técnica. José Miguel Baldomero
Entrenador del Granada

Pacheta: «Me preocupa acabar todos los días con diez»

Sala de prensa ·

«Debe llegar alguien, y nos amarraremos a quien venga; no tengo ninguna queja de la plantilla a falta de cómo se redondee; Hongla y Weissman están casi para salir», comparte

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:24

«No sé qué más puede salir mal si jugamos todos los partidos con uno menos; no puede ser, todos los jugadores tienen una responsabilidad», ... se encogió Pacheta nada más sentarse en la sala de prensa de Los Cármenes después de consumar con una tercera derrota consecutiva la tercera jornada del campeonato. «Me preocupa acabar todos los días con diez, porque es imposible jugar a fútbol así, y mucho más las sensaciones que el casillero porque son el juego y la confianza las que dan los puntos; pero tengo que convivir con ello. Tenemos que ser el equipo que fuimos con diez durante veinte minutos: vertical, valiente, que regatea, va al espacio y tira; los mejores de toda la temporada», se agarró el entrenador del Granada.

