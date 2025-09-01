Pacheta: «Me preocupa acabar todos los días con diez»

«No sé qué más puede salir mal si jugamos todos los partidos con uno menos; no puede ser, todos los jugadores tienen una responsabilidad», ... se encogió Pacheta nada más sentarse en la sala de prensa de Los Cármenes después de consumar con una tercera derrota consecutiva la tercera jornada del campeonato. «Me preocupa acabar todos los días con diez, porque es imposible jugar a fútbol así, y mucho más las sensaciones que el casillero porque son el juego y la confianza las que dan los puntos; pero tengo que convivir con ello. Tenemos que ser el equipo que fuimos con diez durante veinte minutos: vertical, valiente, que regatea, va al espacio y tira; los mejores de toda la temporada», se agarró el entrenador del Granada.

«Tenemos que acostumbrarnos a nuestro modelo para ganar y ser fieles a lo que entrenamos; tenemos argumentos para hacer muchas más cosas. La primera parte fue plana y no me gustó, y entrenamos cosas que no salieron, y encajamos dos goles de saques de banda; tenemos que ser mucho más consistentes y estar mucho más atentos a todo lo que pasa en los partidos, sin tanta inconsciencia», pidió Pacheta. «Mi reto es que seamos mucho más dañinos y que no nos pasen las desgracias de las expulsiones. Tenemos que aprender de estos peajes tan duros que estamos pagando, y muy rápido», rogó.

«Somos el Granada y tenemos que levantar esto; no hay otra. Me gustó mucho la actitud de la gente y tengo que seguir agradeciéndolo porque no le estamos dando nada, pero tenemos que remontarlo. No noto un estadio en contra de los futbolistas, y cada aficionado puede expresarse como desee siempre que sea con respeto como se hace. Creo en el equipo porque me gusta lo que veo», expuso el entrenador.

Pacheta se congratuló por el rendimiento de Mohamed Bouldini durante su debut. «Tiene unas características que nos vienen muy bien y que no teníamos, al fijar a los centrales y descargar. Quizás no le vimos demasiado durante el primer tiempo porque no fuimos capaces de hacer lo que entrenamos, y es lo que tengo que analizar... si en la segunda parte sí lo fuimos porque encajamos, no lo veo», abundó. «Tengo que darle vueltas a la manera de ganar y de que el jugador se sienta fuerte, sin cometer los errores que cometemos sin que sean difíciles de corregir. Aun así, no puedo exigir una actitud mejor de rebeldía que la del segundo tiempo, aunque nos rompieran el ritmo con parones», compartió.

«Pablo (Sáenz), Pedro (Alemañ) y Sergio (Rodelas) nos dieron otro aire, y eso no les tiene que doler a los que cambié, pero nos faltó meter alguno más pero hay que remar con la alineación indebida. Nos dieron desequilibrio y alternativas. Me abre panoramas interesantes para que todo el mundo esté conectado», celebró. «Tenemos que mejorar mucho para que llegue la victoria. Los goles que nos hacen son errores corregibles, con menos atacantes que defensores. Tenemos que cambiar la cara y las sensaciones, y vamos a trabajar para ello. Ya viví situaciones como esta, no con tres derrotas seguidas pero sí en poco tiempo, y solamente se sale empujando y aceptándolo», asumió.

Mercado

Por último, y de cara al último día de mercado, Pacheta se mostró convencido de que habrá al menos un fichaje. «Debe llegar algún jugador, y nos amarraremos a cualquier cosa que venga. Tenemos varias posiciones que reforzar, y que son visibles, pero pueden pasar muchas cosas. No tengo ninguna queja de plantilla, a falta de ver cómo se redondea todo, porque participé en ella», reconoció, para luego reflejar que «Hongla y Weissman están casi para salir y no es fácil manejarlo en la cabeza». «Me sorprendería que saliera algún otro, pero...», dejó entrever.