«Me gustaría que hubiera un entorno optimista»

Fran Escribá deseó que el triunfo sobre el Almería en Los Cármenes sea «el punto de inflexión que no fue la del Oviedo al perder ... en Tenerife». «Ya vivimos una situación similar entonces y vuelvo a irme contento y satisfecho porque era un partido muy, muy complicado en el que el equipo estuvo serio y supo sufrir cuando hubo que hacerlo para conseguir una victoria más que merecida, pero tenemos que mejorar; en casa estamos fuertes, pero ahora vienen dos salidas y necesitamos sumar fuera», reflexionó.

Aunque apenas se detuviera a saborearlo, el entrenador del Granada sí terminó concediendo que estos tres puntos suponen «un subidón» para su equipo. «Llevamos varias jornadas queriendo acercarnos al 'play off' y ahora tenemos una nueva oportunidad... y ya van quedando pocas y no podemos permitirnos fallar sabiendo que los demás lo harán. Tenemos que ser más fiables. Si sacamos nuestros puntos, no tendremos que depender de nadie porque no estamos tan lejos», sostuvo tras reconocer que este domingo verá el partido del Huesca en Burgos. «Los veo todos, y de hecho me pongo más nervioso con los rivales... hasta dejé de ver al Oviedo esta tarde porque me estaba poniendo de mala leche», confesó.

Escribá justificó la alineación sin 'trigote' aunque luego lo recuperara. «El Almería venía jugando con tres por dentro últimamente y nosotros no queríamos que nos hicieran superioridades pero tampoco quedarnos cortos en ataque, y como Stoichkov trabaja tantísimo aunque no marque y aun estando en muchas ocasiones, podía hacer de mediapunta sobre Lopy como pivote. Sin embargo, nos estaban complicando ahí y por eso rehicimos», explicó.

Con todo, el entrenador admitió que la entrada de Manu Trigueros fue «muy importante». «Hasta entonces habíamos estado muy bien aunque quizás demasiado metidos atrás en el primer cuarto de hora porque ellos metían mucha gente por dentro, y al empezar la segunda parte nos marcaron en una jugada aislada. Teníamos la sensación de que había que reforzar al equipo por dentro para tener más control del juego y nos vino muy bien porque no solamente defendimos mejor sino porque tuvimos más continuidad en ataque también. Además, nos dio balón parado con su golpeo. Parecía un paso atrás, pero no lo fue», señaló.

Preguntado por la vuelta a la titularidad de Loïc Williams, Escribá aseguró haberle visto «muy bien, como a Rubio ante un delantero con nivel de Primera división como Suárez; los dos estuvieron muy intensos y concentrados para cometer pocos errores». «No me gusta poner excusas, pero tuvimos lesiones de futbolistas muy importantes cuando estaban muy bien como con él, con Brau, con Rodelas, con Reinier o con Boyé. Esperamos recuperar la versión de muchos de nuestros jugadores, como con Józwiak ahora», enumeró.

El entrenador se rindió a la afición «desde el recibimiento, que fue muy bueno después de varios partidos con lluvia y tarde». «Queremos darles alegrías después de varios disgustos y ojalá los haya en adelante, pero otros días hubo demasiado ruido. A la gente hay que darle, no pedirle, porque devuelve de sobra, pero sí que me gustaría que tuviera la confianza que nosotros tenemos aunque hay que ser humildes y saber que el ascenso está lejísimos. Me gustaría que hubiera un entorno optimista porque tenemos mucha capacidad», apuntó.

Por último, Escribá admitió darle «muchísima importancia al golaveraje». «Nunca sabes lo que puede pasar, y también se la damos al general más allá del particular; tenerlos ganados da una tranquilidad tremenda», subrayó. Con todo, sus inquietudes pasan ahora por las dos salidas consecutivas: «Son distintas, ante un equipo que viene rindiendo muy bien como el Albacete y otro que ya tiene muy difícil el objetivo de salvarse como el Cartagena, pero quiero que, con independencia del resultado porque será el que tenga que ser, la gente se vaya a casa viendo que su equipo quiso ganar más que el otro como en esta ocasión. Fue lo que le dije a los jugadores».