Pacheta: «Viajaremos con todo; le doy una importancia máxima a la Copa»

El técnico confirma la titularidad de Jorge Pascual como '9' también en el torneo del KO

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 13:22 | Actualizado 13:39h. Comenta Compartir

Pacheta compareció este lunes en la Ciudad Deportiva del Granada por la previa de la primera eliminatoria de la Copa del Rey en casa del Roda este martes a las 20.00 horas. El entrenador aclaró la disponibilidad de su plantilla y resaltó que da una importancia máxima al partido.

AMBICIÓN POR LA COPA: «A todas las competiciones le doy la importancia que creo que tienen y nos viene muy bien para que quienes no vienen teniendo minutos, los tengan. Todos los partidos oficiales tienen una importancia máxima; la misma que al Cádiz. Lo trabajamos de la misma manera. Ojalá nos permita jugar otra ronda. Creo que la respuesta de los jugadores será buena».

DISPONIBILIDAD: «Viajarán seguro Gael Joel, Flores y Mario (Jiménez 'Gambín'), varios con posibilidades de jugar aunque tengamos cuidado con las fichas. No irá Rayan Zinebi porque está lesionado por un golpe importante».

DESCANSO: «Viajaremos todos, salvo Bouldini; no se va a quedar nadie de los que vienen jugando habitualmente porque le damos mucha importancia al partido».

RODA: «Le hemos visto muchas alternativas tácticas, con mucha mezcla de gente veterana y joven. Es un conjunto interesante. Nosotros tenemos que ganar en principio, y vamos a eso. Siempre me preocupa mucho más mi equipo que el rival. Tenemos que ganar, no hay más».

PRECEDENTE CON EL REAL JAÉN: «Este tipo de partidos son trampa, y eso se arregla consiguiendo que cada jugador haga lo suyo con concentración. Sé cuándo se complican estos partidos: cuando se alargan y los rivales se agrandan mientras nos generan dudas. Si vamos con todo, nos pondremos por delante y lo llevaremos a nuestro terreno aunque termine pasando el equipo de más alta categoría. Llevo dos días martilleando a los jugadores para que sigan como en Liga. Saldrá bien, aunque luego sea caprichoso que ganemos o perdamos».

DE '9': «Jugará de inicio Jorge Pascual. Nos falta el gol pero lo que me preocuparía sería que no generásemos ocasiones; me preocuparía partidos como el de Eibar, sin ocasiones. Cuando enganchemos, será como contra la Real Sociedad B porque eso no fue casualidad; depende del acierto, pero llegamos con peligro. A menudo, más de lo que puede verse en directo porque atacamos por banda con hasta cinco jugadores en el área, y eso suele terminar con premio y seguiremos insistiendo. Es una cuestión de tiempo. Estoy muy ilusionado y expectante con lo que veo».

SAMU CORTÉS: «Tenemos seis extremos claros ahora con Álex (Sola) y puede seguir compitiendo con el 'Recre' y así lo hará para que crezca aunque alterne dinámicas. Está como para ayudar al primer equipo, efectivamente, pero poco a poco».

PROXIMIDAD GEOGRÁFICA: «Hay 560 kilómetros. Si eso es proximidad geográfica en un territorio como el español... Si hay que ir, vamos, pero espero que me dejen protestar. Habría que quitar esa expresión de la norma, como eso de la posición natural de las manos».

FORMATO DE LA COPA: «Me gusta mucho, pero mucho, aunque para ciertos equipos les suponga un problema como para el Maracena al cambiar de estadio con lo complejo que es. Siempre defenderé que los equipos jueguen en sus propios campos, como me tocó con el Villarreal en Chiclana, porque el ambiente es maravilloso y me gusta mucho. Lo dejaría así hasta las semifinales».

MARACENA EN LOS CÁRMENES: «Yo también habría querido ir a animar y no puedo. Le deseamos lo mejor a nuestros vecinos, faltaría más».