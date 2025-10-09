Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta se calza las botas antes del entrenamiento de este jueves. J. I. C.

Entrenador del Granada

Pacheta: «Creemos que Iker puede hacer un muy buen partido»

Sala de prensa ·

«Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos por Ander, pero es muy probable que nos planteemos otro portero para invierno», admite el técnico

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:24

Comenta

Pacheta compareció este jueves ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada. El entrenador abundó en las ... distintas cuestiones de actualidad previas a la visita de la UD Las Palmas el viernes (20.30 horas), sobre todo por la titularidad de Iker García en la portería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  3. 3

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  4. 4 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  5. 5

    Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos
  6. 6 Horario, recorrido y curiosidades de la procesión extraordinaria del Rescate en Granada
  7. 7

    Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada
  8. 8

    Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10

    El subinspector de Granada acusado de maltrato vuelve a ser detenido por quebrantamiento tras el juicio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pacheta: «Creemos que Iker puede hacer un muy buen partido»

Pacheta: «Creemos que Iker puede hacer un muy buen partido»