Pacheta: «Creemos que Iker puede hacer un muy buen partido»

Pacheta compareció este jueves ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada. El entrenador abundó en las ... distintas cuestiones de actualidad previas a la visita de la UD Las Palmas el viernes (20.30 horas), sobre todo por la titularidad de Iker García en la portería.

SIN INTERNACIONALES: «No supone adulterar la competición porque todos sabemos desde el principio las normas, pero no es normal. Con Luca, además, no sabíamos que sería seleccionable por Argelia. Me sé las normas, pero de ahí a estar de acuerdo, es otra cosa, porque tengo seis jugadores menos y con las selecciones van los buenos».

IKER GARCÍA: «Está entrenando muy bien, como Bohdan, pero será él quien juegue y estamos muy tranquilos porque creemos que puede hacer un muy buen partido. Es quien creo que es mejor y el que más me motiva para que juegue. Ya tuve experiencias con juveniles que no pasaron por el filial; está preparado. Tiene carácter y ya se ha ganado el respeto de sus compañeros; los veteranos ya le han admitido. Eso se huele y se siente. Tiene buen pie y grandes condiciones, como la tranquilidad y la estabilidad. No mide 1,90, pero domina el juego aéreo. Es alegre y ya entrenaba habitualmente con nosotros».

INTENTOS POR LOS PORTEROS: «Se hizo todo lo que estaba en nuestras manos, sobre todo por Ander. Más, no se podía».

TERCER PORTERO: «No lo sé, porque también Carlos (Guirao) va con la sub-18. Quizás hubiéramos tomado otras decisiones, pero igual no podíamos traer un delantero o un mediocentro que nos interesara. Es muy probable que lo planteemos en invierno».

TOCADOS Y ENFERMOS: «Jose (Arnaiz) tiene una molestia y aún nos genera dudas. Los demás que venían tocados, sí están evolucionando bastante bien».

SÍNTOMA DE REPETIR 'XI': «Los que no juegan ahora pueden ser titulares en dos meses, pero estoy encantado con la plantilla que tengo y de lo que aportan también ellos. Es muy importante que hagan su trabajo para apretar».

PASCUAL O BOULDINI: «Jorge no está teniendo fortuna de cara a gol pero está haciendo un trabajo encomiable aunque estamos intentando cambiar ciertas cosas que tenía y se está esforzando en mejorar esas carencias; estoy encantado con él, ya le llegarán los goles. Tiene gol y presencia en área pero hay que ir puliéndole, es joven y con algunos jugadores se tarda más. Bouldini está cada vez mejor pero viene de varias semanas sin entrenar y está en proceso de ganar posibilidades; está para jugar un rato, no para un partido entero, y tenemos que ver si lo hace desde el principio o desde el final. Estoy muy tranquilo con mis dos delanteros, y sobre todo con su predisposición porque quizás estén haciendo cosas que no hubieran hecho nunca antes».

LAS PALMAS: «No me gusta que nos traten como favoritos porque tenemos que mejorar mucho aún. Nos tenemos que preparar para sufrir porque nos visita un rival muy bueno con balón que hace correr a todos los equipos; también a nosotros. Son muy buenos poniendo a los partidos el ritmo que quieren con buen juego posicional y buenos pases para encontrar a los jugadores entre líneas. Nos puede generar muchos problemas y tenemos que ajustar mucho nuestro sistema defensivo y que, si nos lo rompen, no nos hagan daño ni nos generen dudas. El balón será suyo en muchos momentos, y será muy difícil quitárselo porque cometen muy pocos errores. Están dirigidos por un entrenador que, cuando habla de sus jugadores, me merece absoluto respeto porque no es fácil hacerlo como lo hace con los posibles conflcitos que puede tener; me parece admirable».

MENOS GOLEADO: «Vamos a intentar hacerle daño por sus defectos, que los tiene, aunque no los comparta. Sabemos que es un equipo estable en su sistema defensivo y que encima juega bien. Nosotros tenemos un potencial importante y tenemos que explotar nuestras virtudes. Venimos siendo muy verticales pero también me gusta que manejemos los partidos con balón, algo que no venimos haciendo, pero no quiero perder esa energía y mala hostia para cargar el área. Nunca un equipo mío había marcado cinco goles en media hora, ni en juveniles, y también es chulo tras recibir el 'hat trick' más rápido de Benzema».

PASO ADELANTE DE OSCAR, ALEMAÑ O FAYE: «Ya parecen veteranos Lama o Casadesús, con más experiencia en Segunda, pero todos están creciendo mucho y muy deprisa, como otros que tenemos en la recámara. Hay varios que están dando un paso al frente porque vienen jugando pero también tengo que poner en valor a los que no juegan porque son la clave para que hiciéramos, por ejemplo, el partido que hicimos contra la Real Sociedad B por el ritmo de los entrenamientos previos; que entiendan su rol es clave. Yo tiendo la alfombra roja a todos. Me gusta tratar con los jóvenes, pero también con los veteranos que se dejan el alma por seguir en forma».

FLORES: «Probablemente vaya citado tras entrenar con nosotros para que Diego pudiera entrenar de lateral. Nos complementa muy bien. Es un chico muy, muy tranquilo y con un juego aéreo estupendo que también se ha ganado el respeto de la plantilla al trabajar con silencio, criterio e inteligencia. Que empiece a vivir el fútbol profesional. Los niños tienen que ir creciendo despacio, aunque la ocasión de debutar no les llegue hasta que no tengan otro poso».

JUGAR DE NOCHE: «A mí me gusta; el fútbol es por la noche, aunque a los futbolistas les guste la tarde. Cuando yo jugaba, me gustaba por la mañana. Ya nos tocará recibir al Cádiz a las seis y media. No hay problema; merendamos y vamos al partido. A seguir».