Antonio Hidalgo atiende al partido desde su área técnica. José Miguel Baldomero

Entrenador del Deportivo

Hidalgo: «El Granada sufrió la ausencia de sus inscritos»

Sala de prensa ·

«Los partidos los cambian los goles y las expulsiones, y este estaba bastante igualado», concede

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:51

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo, quiso «poner en contexto» la victoria de su equipo en Los Cármenes por los problemas del ... Granada para inscribir a cuatro de sus fichajes. «Este es un campo complicado y competimos contra un gran equipo que sufrió no tener a esos grandes jugadores y la sanción de Pedro Alemañ incluso», apuntó. «Más allá de eso, los partidos los cambian los goles y las expulsiones, y este estaba bastante igualado», añadió.

