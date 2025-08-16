Hidalgo: «El Granada sufrió la ausencia de sus inscritos»

Entrenador del DeportivoHidalgo: «El Granada sufrió la ausencia de sus inscritos»
Sala de prensa ·«Los partidos los cambian los goles y las expulsiones, y este estaba bastante igualado», concede
Granada
Sábado, 16 de agosto 2025, 23:51
El entrenador del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo, quiso «poner en contexto» la victoria de su equipo en Los Cármenes por los problemas del ... Granada para inscribir a cuatro de sus fichajes. «Este es un campo complicado y competimos contra un gran equipo que sufrió no tener a esos grandes jugadores y la sanción de Pedro Alemañ incluso», apuntó. «Más allá de eso, los partidos los cambian los goles y las expulsiones, y este estaba bastante igualado», añadió.
«Empezamos bien, pero ellos pasaron a presionarnos alto y nos robaban y nos encontraban la espalda porque salían bien desde atrás, pero ajustamos y nos encontramos con el primer gol. Nos metieron en su campo tras el 1-2, pero con la expulsión controlamos el partido gracias también a los cambios», se congratuló Hidalgo. «Sabemos de nuestro potencial, y nos marcamos el objetivo de acabar entre los seis primeros, pero con los pies en el suelo», matizó.
