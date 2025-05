«El partido en Granada es fantástico para disfrutarlo»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 23 de mayo 2025, 17:39 Comenta Compartir

El entrenador del Castellón, Johan Plat, aseguró que su equipo «intentará ganar los dos partidos que quedan», incluida la visita a Los Cármenes este domingo pese a tener certificada ya matemáticamente la permanencia en Segunda división. «Quizás hagamos cambios para ver a futbolistas distintos de cara al futuro, incluso del filial, pero el objetivo es hacerlo de forma que sigamos siendo competitivos», matizó el neerlandés durante su comparecencia este viernes, abriendo estos encuentros como «oportunidades para algunos de los que acaban contrato».

«Espero un muy buen partido contra un muy buen equipo con muy buenos futbolistas. Compiten por el 'play off' y será duro, pero tenemos que estar preparados. Tengo muchas ganas del partido», compartió Johan Plat, que no vio «ningún comportamiento raro durante la semana de entrenamientos». «Sigo disfrutando con la intensidad de mis jugadores, y no veo a ninguno que no esté motivado como para darlo todo por ganar», añadió.

«Son partidos fantásticos para disfrutarlos», se congratuló el entrenador del Castellón, feliz por avanzar la salvación a estas dos últimas jornadas. «El objetivo es volver a ganar fuera después de haberlo conseguido únicamente en Ferrol durante la segunda vuelta. Ya jugamos muy buenos partidos fuera, como contra el Levante o el Racing, en los que solamente nos faltó suerte para ganar», avisó.