Pacheta: «Estamos más cerca de ganar que de perder»

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 25 de octubre 2025, 21:22 Comenta Compartir

El tercer empate a cero consecutivo del Granada dejó a Pacheta «optimista y positivo, como siempre». «Me quedo con las porterías a cero después de venir encajando dos y tres goles todos los días», ironizó. «Esta vez hicimos un partido muy bueno, para ganar, con las ocasiones que debíamos y concediendo muy poco ante un rival como el Cádiz. Me voy muy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo más allá de la falta de acierto, que a veces depende de la calidad del día como pasó con la Real Sociedad B. Tuvimos tres o cuatro oportunidades muy claras que no entraron; demasiado que luego no las pagamos. Ya tenemos un equipo que compite bien, y que está creciendo mucho y más que va a crecer», sostuvo, echando en falta esta vez «precisión y brillantez en el último pase».

«El partido me dice que estamos a la altura del Cádiz, y que ninguno de los rivales de arriba nos superó en los seis últimos partidos más allá de que en los primeros nos superaran todos. Venimos compitiendo contra equipos buenos y en campos complicados. Tarde o temprano caerán los resultados, aunque espero que sea pronto. Lo que me preocupa es estar metido en la pomada y en el raíl con estas sensaciones. Cuando salgamos del descenso lo haremos fuertes, pero tenemos mucho que mejorar todavía», abundó el entrenador del Granada, a quien después del partido le hablaron de una mano en el área rival a cabezazo de Jorge Pascual aunque a él le cueste «entender las normas».

«No me preocupa la falta de gol porque un día metimos cinco. Quizás echemos en falta los goles de Jorge como '9'', pero soy optimista con que las va a meter», insistió Pacheta. «Esta vez tuvo dos buenas ocasiones, aunque en una se precipitara y la otra se la sacara un defensa. Tenemos que conseguir que sea todavía más incisivo y duro pero puede serlo y hace un trabajo tremendo, siempre entre los que más corren y se esfuerzan del equipo, y eso suele recibir premio», le auguró. «Ya llegarán los goles y las victorias, lo importante es que tenemos oportunidades claras y que no nos las hacen; esta vez sabíamos dónde hacer daño y lo hicimos. Estamos mucho más cerca de ganar que de perder», resaltó, agradecido por «un recibimiento y un ambiente fantásticos».

«Me da igual dónde estamos en la clasificación; en octubre, lo que me importa muy mucho y más que nada es que el equipo crezca y crea sobre esta sensación de solidez y sobre lo que entrenamos, viendo las correcciones de la semana a los quince minutos. Este partido fue bastante mejor que los anteriores porque concedimos menos. Vamos a ir mejorando», incidió el entrenador. «Si dicen de nosotros que estamos bien estando en descenso, imagina cuando estemos arriba; yo también creo que estamos bien. El día que ganemos, y que empecemos a meter todas las ocasiones que tenemos, iremos escalando aunque sea despacito», expresó.

Perdón a Trigueros

Pacheta quiso pedir perdón a Manu Trigueros por rectificar su cambio por Rubén Alcaraz. «Estábamos pendientes de sus problemas musculares pero nos dijo que etsaba bien, ¿y qué le iba a decir con el nivel tan alto al que está y todo lo que nos da en su posición? También Manu nos habría dado balón y aplomo, pero la capacidad de Rubén para los duelos y el juego aéreo me motivó a dejarle», justificó. En cuanto a individualidades, también elogió el «momento dulce» de Souleymane Faye: «Es un jugador muy bonito de ver por su zancada; parece que va por encima de la hierba. También le voy a exigir el gol porque tiene regate hacia dentro, llegada por fuera y una velocidad endiablada con la que puede quedarse delante del portero».

El entrenador reconoció que no estuvo «seguro como para meterle un ritmo duro» a José Arnaiz «tras salir de una lesión y entrenar solamente tres días con el grupo aunque también pueda jugar de '9' y sea una posibilidad». Sin embargo, y repreguntado por Rayan Zinebi, atajó que «no está todavía como para jugar con el primer equipo». «Aunque esté entrenando con nosotros y tenga muy buena pinta, vamos a dejarle tranquilo. Tiene que jugar y meter goles con su equipo para aprender el oficio», señaló, convencido contra el Cádiz en concreto de que «las características de Rodelas y Pablo Sáenz podían ir muy bien» como revulsivos.

Arnaiz sí jugará contra el Roda este martes por la Copa del Rey. «Viajaremos todos pero jugarán muchos de los que no vienen jugando, porque los once titulares de la Liga lo están haciendo muy bien como vemos todos y toca aguantarlos», reseñó Pacheta. «No tiraré la Copa porque nos va muy bien competir, aunque no entienda lo de la proximidad geográfica porque el viaje es largo», lamentó.