Gaizka Garitano gesticula durante el derbi. José Miguel Baldomero

Entrenador del Cádiz

Garitano: «Es un muy buen punto en un campo muy difícil»

Sala de prensa ·

«El Granada era el equipo más en forma del campeonato prácticamente pero lo controlamos bien», expuso

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:19

Comenta

El entrenador del Cádiz, Gaizka Garitano, destacó del empate de su equipo en Los Cármenes que supone «un muy buen punto en un campo muy difícil». «Nos enfrentábamos al equipo más en forma del campeonato prácticamente pero lo tuvimos bastante controlado. Los dos equipos tuvimos fases, y ellos nos apretaron y nos hicieron daño a balón parado sobre todo, pero para nosotros es importante sumar aquí», sostuvo.

«No creo que hubiera sido justo ganar, pero acabamos enteros y con buenas sensaciones. Estamos compitiendo muy bien, pero la dificultad es enorme en esta clase de partidos», subrayó Garitano, que además reseñó que a Iza Carcelén le dio «un tirón» a falta de evaluar la gravedad con las pruebas médicas. Por último, el entrenador del Cádiz quiso dar las gracias «a todos los aficionados desplazados para apoyar, porque fueron muchísimos».

