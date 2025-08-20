Pacheta: «Ojalá pueda contar con alguno de los fichajes pendientes de inscribir»

Pacheta compareció ante los medios de comunicación este miércoles a mediodía tras el penúltimo entrenamiento del Granada antes de visitar al Eibar este viernes (19. ... 30 horas). Los rojiblancos viajarán este jueves a primera hora y realizarán una nueva sesión por la tarde en Lezama, con agradecimiento expreso al Athletic. El entrenador abundó una vez más en la cuestión de los fichajes pendientes de inscribir entre otras. A las bajas ya esperadas de Lucas Boyé por lesión y Manu Lama por sanción se suma la de Pablo Insua por «un pequeño problema».

INSCRITOS Y TOCADOS: «Seguro que no estará Lucas por su lesión, Pau va a viajar, Insua no por un pequeño problema. Hubo gente con molestias durante la semana pero creo que irán todos citados. Toca esperar por los inscritos; ojalá contar con todos o al menos con alguno. Preparamos el partido para que, pase lo que pase, me preocuparé por los que tenga porque son los importantes aunque te quite alternativas. Es donde me tengo que enfocar. Abro mi mente a todas las posibilidades, pueda inscribir a uno, dos, tres o los cuatro; al igual que a reaccionar si me quitan a un futbolista. Tenemos que estar preparados para todos los escenarios. También puede pasar que acabemos con el tope salarial elevado y sin alternativa; es complejo».

DIFICULTADES ADVERTIDAS: «Vine aquí sabiendo que no iba a contar con los recursos de un equipo en Primera división y lo hice para entrenar y para hacer este club un poquito más grande de lo que ya era. ¿Tropezamos? Claro, pero la clave está en levantarse y volver a intentarlo para sacar este equipo adelante. Vamos a pelearlo, pero tenía claras las dificultades por las que podíamos pasar y aun así creo en este proyecto porque estamos en el proceso aunque sea duro, pero es chulo, con chicos jóvenes con peajes como los del partido con el Deportivo porque tienen que ir creciendo mientras cometen errores; todo eso me motiva y es por lo que firmé, con instalaciones buenísimas. Mi trabajo es empujar, eso es lo mío».

ESTADO ANÍMICO DEL GRUPO: «Yo no soy ajeno a lo que pasa fuera pero intento aislarme, porque mi trabajo es entrenar. Venimos de tener una reunión larga en el vestuario, con vídeos y debate para crecer, y veo al grupo comprometido y con una pasión para que esto salga bien que me pone. Cuando vea que no soy aceptado, o que no acepten lo que les cuente, cogeré la puerta y me marcharé; tenemos una comunión estupenda y por eso soy tan optimista, aunque no sé lo que costará el proceso. Exijo retos pequeñitos a cada jugador, más allá del global; y veo cómo mejoran. Siento un gran ambiente por la cantidad de chicos jóvenes que hay, y con muchos otros mayores que han jugado poco en Segunda. Podemos disfrutar mucho de este camino, aunque el Deportivo tuviera mucho músculo. Estoy muy ilusionado, aunque entiendo lo que hay alrededor y sé que es la leche todo lo que está pasando porque encima el mercado se cerrará en plena jornada. ¿No se dan cuenta de que todo esto es muy raro? Aun así, quiero transmitir mi ilusión».

WEISSMAN Y BOYÉ: «Todo lo que está pasando será lo que nos dé margen para inscribir por los límites salariales. No soy jurista y no tengo ni idea de cómo va la historia, más allá de que dependa de patrocinios y traspasos. Yo lo que quiero es lo tangible».

OBJETIVO: «Hoy día no se puede pensar en el ascenso sino en ganar en Eibar. No podemos pensar a largo plazo aunque estemos iniciando un proyecto que puede ser muy chulo porque tenemos que ir pasito a pasito. Tenemos que ir mejorando partido a partido. El primer objetivo son los 50 puntos, y a partir de ahí, ya veremos. Nos equivocaremos si pensamos en objetivos que solamente nos van a generar angustia. Hay que tener la pasión de disfrutar del día a día».

PELIGROS DEL EIBAR: «Manejamos estadísticas en los informes sobre los últimos partidos allí... Nos vamos a enfrentar a un equipo dinámico y con recursos para desplegarse de diferentes maneras. Tendremos que estar muy atentos a las modificaciones que propongan y ser valientes para plantear un partido que no sea el que ellos quieran. A mí personalmente me ha pasado de todo allí, pero esta vez tendremos que procurar que no nos aculen siendo sólidos y duros. Es un equipo bonito, que aprieta bien en la presión y no te deja estar cómodo en ningún momento. Tenemos que cargar más el área para cambiar esa sensación de que hacemos pocos goles porque además lo hacemos cada vez mejor y tenemos jugadores con gol».

EXIGENCIA CON LAS FICHAS 'B': «Irán todos los canteranos con los que venimos contando, porque además estoy contento con ellos al aportar lo que queríamos. No tiene sentido que no me dejen inscribir pero que tampoco me dejen jugar con los que quiera del 'B'. Tenemos que organizarnos mejor. Tal y como está ahora, la normativa es injusta».

CASADESÚS Y SERGIO RUIZ DE INICIO: «Pau lleva toda la semana entrenando con normalidad pero después de un mes parado... puede que no juegue desde el principio. Oscar nos da mucho juego porque es muy bueno, muy rápido y muy joven, y también hubo movimientos por él en el mercado. Tiene la energía de la juventud y le falta la experiencia de los partidos. Y Sergio está muy bien ya».

PEDRO ALEMAÑ: «Pedro tiene mucho temple y muy buen pie, mucha presencia en el juego como para marcar los tiempos de los partidos, pero viene de abajo y tiene que ir formándose como le pasa también ahí a Dominique».

NUEVOS FICHAJES: «De momento no espero muchos fichajes, aunque siempre soy optimista. Hay que inscribir primero a los que ya tenemos, que ya iríamos bien, y luego, esperar. En ello estamos».