Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta explica un ejercicio a sus futbolistas durante un entrenamiento. Ariel C. Rojas

Entrenador del Granada

Pacheta: «Ojalá pueda contar con alguno de los fichajes pendientes de inscribir»

Sala de prensa ·

«Abro mi mente a todas las posibilidades: a no tener ninguno o a tener a uno, dos o tres o a los cuatro», comparte

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:28

Pacheta compareció ante los medios de comunicación este miércoles a mediodía tras el penúltimo entrenamiento del Granada antes de visitar al Eibar este viernes (19. ... 30 horas). Los rojiblancos viajarán este jueves a primera hora y realizarán una nueva sesión por la tarde en Lezama, con agradecimiento expreso al Athletic. El entrenador abundó una vez más en la cuestión de los fichajes pendientes de inscribir entre otras. A las bajas ya esperadas de Lucas Boyé por lesión y Manu Lama por sanción se suma la de Pablo Insua por «un pequeño problema».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  3. 3

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  4. 4

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  5. 5

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  6. 6

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  7. 7 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  8. 8

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias
  9. 9 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  10. 10 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pacheta: «Ojalá pueda contar con alguno de los fichajes pendientes de inscribir»

Pacheta: «Ojalá pueda contar con alguno de los fichajes pendientes de inscribir»