Pacheta: «Que nadie dude que esto lo vamos a arreglar»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 22 de agosto 2025, 22:20 | Actualizado 22:33h.

«Creo que es la primera vez que un equipo que dirijo no tira a portería», observó Pacheta tras la derrota en Ipurua, que tampoco ... le hizo perder el optimismo con el Granada aunque cada vez oscile más hacia la fe. «Lo único que tengo que hacer es dar las gracias a toda la gente que vino y desearles buen viaje de vuelta porque no pueden irse contentos, pero que nadie tenga duda de que esto lo vamos a arreglar. No podemos encajar todos los días tres goles; lo mejor de este partido es que tengo jugadores que van ganando minutos. Soy experto en estas situaciones tan duras, las viví ya y sé cómo tengo que afrontarlas. Yo soy el responsable de esto», abanderó el entrenador. «A mucho peor es muy difícil ir, así que mejoraremos seguro y tenemos argumentos, datos y emociones que me hacen pensar que lo vamos a sacar. ¿Vamos con -6? Bueno... esta Liga es muy larga y muy dura y habrá equipos que empiecen abajo y acaben arriba», quiso augurar.

«Es evidente que los problemas de inscripción nos condicionan pero trabajamos con todos los escenarios y los tenemos preparados», volvió a defender el entrenador del Granada, rehusando excusas. «Durante la primera parte hubo jugadores un poco nerviosos, pero estábamos bien como para crear peligro sin hacerlo finalmente. Tenemos que ser mucho más dañinos, verticales e incisivos, porque fuimos muy blandos y inocentes, pero hasta la expulsión estábamos metidos en el partido. Tenemos que ser más estables si nos quedamos con un futbolista menos, aunque también nos hiciera mucho daño encajar justo después de la expulsión», apuntó. «Hacemos cosas bien con el balón y sin él pero no somos contundentes en las áreas, y hay cosas que me preocupan porque las veo en los entrenamientos pero no en los partidos. Todos los futbolistas tienen retos personales, más allá del colectivo, y estoy convencido de que esto va a salir bien porque veo compromiso y ninguna dejadez», insistió Pacheta. «Tenemos que trabajar la velocidad de circulación con nuevas tareas en los entrenamientos porque nos cuesta atacar pese a tener jugadores rápidos arriba y salir bien desde atrás. No podemos perder pelotas fáciles que tenemos controladas», abarcó el técnico entre el margen de mejora.

