Pacheta protesta una acción al cuarto árbitro en Ipurua. LOF

Entrenador del Granada

Pacheta: «Que nadie dude que esto lo vamos a arreglar»

Sala de prensa ·

«Yo soy el responsable de esto pero soy experto en estas situaciones tan duras», expone

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:20

«Creo que es la primera vez que un equipo que dirijo no tira a portería», observó Pacheta tras la derrota en Ipurua, que tampoco ... le hizo perder el optimismo con el Granada aunque cada vez oscile más hacia la fe. «Lo único que tengo que hacer es dar las gracias a toda la gente que vino y desearles buen viaje de vuelta porque no pueden irse contentos, pero que nadie tenga duda de que esto lo vamos a arreglar. No podemos encajar todos los días tres goles; lo mejor de este partido es que tengo jugadores que van ganando minutos. Soy experto en estas situaciones tan duras, las viví ya y sé cómo tengo que afrontarlas. Yo soy el responsable de esto», abanderó el entrenador. «A mucho peor es muy difícil ir, así que mejoraremos seguro y tenemos argumentos, datos y emociones que me hacen pensar que lo vamos a sacar. ¿Vamos con -6? Bueno... esta Liga es muy larga y muy dura y habrá equipos que empiecen abajo y acaben arriba», quiso augurar.

