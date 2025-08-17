Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta espera al comienzo del partido solo en su asiento. José Miguel Baldomero
Entrenador del Granada

Pacheta: «Mi trabajo es entrenar y me voy a dejar el alma»

Sala de prensa ·

«El club ve las mismas necesidades que yo, pero estas normas obligan a vender o a malvender para cuadrar las cuentas y mi reivindicación es que cambie», señala

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:23

Pacheta asumió con resignación la incapacidad del Granada para inscribir finalmente a Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo para inaugurar el campeonato ... contra el Deportivo en Los Cármenes pero mantuvo su optimismo natural. «Mientras el mercado siga abierto con estas normas, seguiremos siendo muchos los equipos y clubes en dificultades y yo como entrenador solamente puedo preocuparme y desgastarme en los futbolistas que tengo para competir; ya por la mañana me dijeron que sería poco probable que se dieran las circunstancias, aunque seguimos esperando hasta última hora», expuso.

