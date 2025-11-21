Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta, durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Granada. Ariel C. Rojas

Entrenador del Granada CF

Pacheta: «Pablo Sáenz es uno más, pero las decisiones tienen consecuencias»

«Va a ser un derbi muy chulo para el espectador; preveo un partido de toma y daca», expresa

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:30

Pacheta compareció ante los medios de comunicación este viernes por la previa del derbi con el Córdoba en Los Cármenes del sábado (21.00 horas). ... El entrenador del Granada abundó en distintas cuestiones de actualidad, como la disponibilidad de Luca Zidane, así como en la eliminación de fotografías con el equipo de Pablo Sáenz en redes sociales.

