Pacheta: «Pablo Sáenz es uno más, pero las decisiones tienen consecuencias»

Pacheta compareció ante los medios de comunicación este viernes por la previa del derbi con el Córdoba en Los Cármenes del sábado (21.00 horas). ... El entrenador del Granada abundó en distintas cuestiones de actualidad, como la disponibilidad de Luca Zidane, así como en la eliminación de fotografías con el equipo de Pablo Sáenz en redes sociales.

DISPONIBILIDAD: «El único que no estará disponible será Bouldini. Los demás, ya veremos si de inicio o no».

LUCA Y ASTRALAGA: «Luca ha evolucionado bastante bien y completó el entrenamiento. Los porteros suelen ir ganando confianza conforme juegan y es otro problema para mí, pero también Ander está capacitado para jugar y veremos lo que decidimos».

ARNAIZ Y CASADESÚS: «No decidiremos la alineación hasta el entrenamiento del mismo sábado para ver cómo evolucionan todos. El segundo tiempo de Santander fue bueno, pero también estuvimos bien en los anteriores, y es muy bueno para todos que cada vez tengamos más alternativas. Benditos líos que haya más gente preparada para competir. José (Arnaiz) está creciendo mucho, empezando a ser el jugador que nos tiene que ayudar».

EVOLUCIÓN: «Nos hemos convertido en un equipo difícil de batir. Hemos pasado de ser uno al que le costaba ganar a uno al que cuesta mucho ganarle. Estamos creciendo sobre los buenos resultados y cada vez tenemos más futbolistas llamando a la puerta de la titularidad, que es algo maravilloso para el grupo. Esperamos acertar con la alineación. En Santander fuimos mucho más incisivos durante la segunda parte y no sufrimos demasiado, con acciones en las que cargamos el área con bastantes futbolistas ya con 2-2; eso me da mucha expectativa sobre el premio que terminaremos cogiendo. Me gusta que mi equipo vaya a por la victoria».

POSIBLES CAMBIOS: «Mi libreta táctica la completa el nivel al que están los futbolistas. No pudimos jugar con tres centrocampistas antes porque no los teníamos hasta que vinieron Rubén (Alcaraz) y Luka (Gagnidze); es como más suelo jugar, pero también puedo hacerlo con dos y con un enganche a modo de '10' claro. José (Arnaiz) tiene características muy distintas a las de los centrocampistas y esa alternativa por dentro es interesante, pero también puede jugar por fuera. Sin duda que somos un equipo más rico cada vez, aunque a menudo depende del rival también con la posibilidad de que el plan de partido inicial no salga y mantener la capacidad de reaccionar si el rival sorprende».

CÓRDOBA: «Va a ser un partido muy chulo para el espectador porque es un rival con un modelo muy atractivo y valiente, parecido al nuestro, con un entrenador ya centenario. Preveo un partido toma y daca, con presión arriba y carreras, en el que no nos sentiremos incómdodos aunque haya que pararlo a veces. Es un equipo muy vertical y que hace muchas cosas bien. No es fácil ascender de Primera RFEF, mantenerse e ilusionarse con estar arriba. Tiene dos granadinos, además».

ENTRENADORES DESTITUIDOS: «Yo siento el apoyo de todos los que dirigen este club: Alfredo, la presidenta Sophia, de toda la dirección deportiva, de Lucas Alcaraz... Todos me transmiten una seguridad tremenda pese a protagonizar el peor arranque en la historia del Granada. Lo agradezco, también a los medios de comunicación y a la afición, porque sentí cariño y respeto. Ya dije que mi compromiso con esta entidad va más allá del contrato firmado; que no haya ninguna duda. Tengo unas condiciones de trabajo difíciles de igualar; sin una sola interferencia en lo que hago y siendo partícipe de todas las decisiones deportivas porque mi opinión cuenta aun sin ejecutarlas. Creo que estamos reaccionando bien. Cuando los padres son estables, las familias también lo son. Pasa en las empresas. Me están demostrando paciencia y seguiré agradecido toda la vida porque venimos viendo destituciones rocambolescas. En ningún momento me llegó ni una duda por ningún lado. El entrenador siempre es el eslabón más débil, y estoy de acuerdo, pero hay muchas maneras y momentos de hacerlo».

RECIBIMIENTO: «Sé lo que supone para la gente pero si nos concentramos, no se puede hacer una idea de lo que supone estar seis horas ahí metidos. Lo consensúo de una manera que creo coherente. A todos nos parece mejor estar en nuestra casa con nuestras familias que en el hotel, aunque el club pueda mandar allí al que lo prefiera. Me duele sacrificar el recimiento, pero hay que priorizar el descanso».

PABLO SÁENZ: «Sigo poco todo esto de las redes sociales y le doy poca importancia; me lo filtran desde el club. Es otro jugador más de la plantilla, y cuando se toman decisiones hay que asumir consecuencias. Lo importante es que rinda cuando juegue. Es un tema muy personal en el que puedo hacer poco. Yo intento tratar a mis jugadores como a mis hijos».

COMPROMISO: «Lo siento en todos, sin ninguna duda, aunque los haya más contentos que otros; es normal en función de lo que jueguen. No tengo ninguna muestra de que haya alguien que no esté comprometido con esta causa».