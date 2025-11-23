Ania: «El control de Sola pudo sacarle de la zona de expulsión»

Entrenador del Córdoba CFAnia: «El control de Sola pudo sacarle de la zona de expulsión»
Sala de prensa ·«Siempre valoramos positivamente sumar fuera de casa aunque viniéramos con la intención de ganar y se nos pusiera a favor con ese gol a balón parado», lamenta
Granada
Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:18
El entrenador del Córdoba, Iván Ania, expuso que «si mandaron al árbitro al VAR sería porque la falta de Carlos Isaac no era de roja». « ... Según nos explicaron en pretemporada, el control de Sola pudo sacarle de la zona en la que tiene el castigo de la expulsión. Esta vez nos benefició la decisión», refirió por polémicas previas que le fueron adversas. «Habría preferido que se fuese contra el portero que quedarme con un futbolista menos a falta de 75 minutos», añadió, en cualquier caso.
«Siempre valoramos positivamente sumar fuera de casa aunque viniéramos con la intención de ganar y se nos pusiera a favor con ese gol a balón parado. El empate fue justo porque hubo alternativas para ambos equipos. La presión del Granada nos obligaba a jugar demasiado directo porque nos costaba encontrar el hombre libre y nos sentimos incómodos así», describió Ania. «El partido estuvo en las transiciones, y a veces decidimos pasar cuando debimos conducir. Competimos e hicimos un partido digno, pero solamente nos llevamos un punto», concluyó.
«No debimos conceder el saque de esquina de su gol, y tampoco dos remates en la misma jugada», lamentó el entrenador del Córdoba. Preguntado en concreto por el granadino Dani Requena, concedió que aportó «bastante juego y buenos saltos a la presión» a su equipo en el centro del campo.
