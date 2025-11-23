Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenador del Córdoba, Iván Ania, durante el partido. José Miguel Baldomero

Entrenador del Córdoba CF

Ania: «El control de Sola pudo sacarle de la zona de expulsión»

Sala de prensa ·

«Siempre valoramos positivamente sumar fuera de casa aunque viniéramos con la intención de ganar y se nos pusiera a favor con ese gol a balón parado», lamenta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

El entrenador del Córdoba, Iván Ania, expuso que «si mandaron al árbitro al VAR sería porque la falta de Carlos Isaac no era de roja». « ... Según nos explicaron en pretemporada, el control de Sola pudo sacarle de la zona en la que tiene el castigo de la expulsión. Esta vez nos benefició la decisión», refirió por polémicas previas que le fueron adversas. «Habría preferido que se fuese contra el portero que quedarme con un futbolista menos a falta de 75 minutos», añadió, en cualquier caso.

