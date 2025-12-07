Pacheta: «El de la primera parte es el equipo que busco, pero nos faltó acierto»

Pacheta prefirió quedarse con la primera parte del Granada contra el Ceuta más que con el cabreo de haber dejado ir un punto de Los ... Cármenes. «Nos faltó acierto», sintetizó. «Creo que hicimos el mejor primer tiempo del año, mejor que contra la Real Sociedad B, porque fuimos intensos y tuvimos un ritmo de balón de la leche por todas partes; buenísimo, y muy difícil de mantener, con cinco aproximaciones peligrosas con las que no hubo manera de marcar. Ese es el equipo que busco, y no puedo reclamar nada a mis futbolistas aunque el segundo tiempo fuera más igualado. Íbamos camino de ganar fácil, pero nos toca aprender y seguir», emplazó.

«Hicimos cosas verdaderamente fantásticas durante ese primer tiempo, porque estamos trabajando mucho la riqueza táctica del equipo, pero el Ceuta salió más agresivo en la presión del descanso», lamentó el entrenador del Granada. «Tenemos que mantener ese ritmo de balón, sin parar, repitiendo lo del primer tiempo en el segundo aunque los rivales también jueguen y ajusten. Los cambios nos aportaron cositas, y casi siempre pasamos más tiempo en el campo del contrario que en el nuestro. Seguimos sumando aunque esta vez mereciéramos la victoria», resolvió.

Pacheta justificó la titularidad de Luca Zidane bajo palos por las molestias de Ander Astralaga. «No había entrenado en toda la semana y no viajó a Tenerife. Podría haber jugado, sí, pero con riesgo; y no estoy para correrlos, porque Luca se va este lunes con su selección y está muy bien además. No pudo hacer más en el gol en contra, era imposible; su partido fue estupendo, muy serio y ordenado con el balón», alabó.

El entrenador se vio preguntado por la labor de José Arnaiz como mediapunta. «Lo siguiente que tiene que hacer es chutar; necesitamos que nos aporte más gol. Tiene que terminar todos los días con cuatro disparos desde fuera del área porque cada futbolista tiene que explotar sus mejores virtudes, igual que a los extremos les pedimos que vayan a por sus laterales», expuso. «Arnaiz está trabajando mucho porque le pedimos que sea un '10' en ataque y un '8' en defensa, y nos pidió el cambio porque no podía más», le agradeció aun así.

En cuanto a otros revulsivos en el banquillo, Pacheta reconoció que contempló la entrada de Sergio Rodelas. «Planteamos que entrase y tirase centros a los dos '9', pero estábamos llegando bien con 'Souley' (Faye) y Diallo estaba sorprendiendo también, así que preferí no tocar esa banda aunque me doliera no agotar los cambios», apuntó.

Posible penalti sobre Bouldini

Por último, el entrenador compartió haber visto un posible penalti sobre Moha Bouldini. «Además de agarrarle, lo bajan, pero todavía no nos han pitado ni uno. Parece que ni pisemos el área», se resignó. «En la primera parte vimos dos tarjetas amarillas por dos faltas, pero prefiero no comentar. Tengo suficientes imágenes como para poder quejarme, pero, ¿para qué?», despachó.