Pacheta dirige al Granada contra el Ceuta. José Miguel Baldomero

Entrenador del Granada CF

Pacheta: «El de la primera parte es el equipo que busco, pero nos faltó acierto»

Sala de prensa

«No podíamos arriesgar con las molestias de Astralaga, pero era imposible que Luca hiciera más en el gol en contra», defiende

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:55

Comenta

Pacheta prefirió quedarse con la primera parte del Granada contra el Ceuta más que con el cabreo de haber dejado ir un punto de Los ... Cármenes. «Nos faltó acierto», sintetizó. «Creo que hicimos el mejor primer tiempo del año, mejor que contra la Real Sociedad B, porque fuimos intensos y tuvimos un ritmo de balón de la leche por todas partes; buenísimo, y muy difícil de mantener, con cinco aproximaciones peligrosas con las que no hubo manera de marcar. Ese es el equipo que busco, y no puedo reclamar nada a mis futbolistas aunque el segundo tiempo fuera más igualado. Íbamos camino de ganar fácil, pero nos toca aprender y seguir», emplazó.

