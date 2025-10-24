Pacheta: «Jorge Pascual nos hace mejores; puede acabar con 13 o 14 goles»

Entrenador del GranadaPacheta: «Jorge Pascual nos hace mejores; puede acabar con 13 o 14 goles»
Sala de prensa ·«Ni Owen ni Zinebi vendrán convocados; tenemos que ir muy despacito con ellos, están lejos de lo que exigimos», justifica
Granada
Viernes, 24 de octubre 2025, 13:14
Pacheta compareció este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada antes del derbi con el Cádiz del sábado (18.30 horas) en Los Cármenes. El entrenador abundó en la disponibilidad de su plantilla entre otros asuntos de relevancia en torno al duelo regional.
DISPONIBILIDAD: «José (Arnaiz) ya está para ir citado. Ander (Astralaga) arrastra una molestia pero irá convocado también».
OWEN Y ZINEBI: «Con Owen nos venía bien un jugador más para unas tareas que queríamos y él venía de trabajar con el juvenil pero no irá convocado, y tampoco Rayan. Tenemos que ir muy despacito con ellos; que vayan compitiendo con sus equipos y entrenando con nosotros, aunque ya veremos en la Copa. De momento están lejos de lo que nosotros exigimos aunque esté muy ilusionado con ellos porque nos dan alegría y buena calidad de entrenamiento. Están en el camino pero tenemos que ir con mucha calma. Me gusta su actitud en el entrenamiento».
REPETIR ALINEACIÓN: «Estamos funcionando bien y no tenemos bajas, así que aprovecho además para poner en valor a todos los servicios médicos porque están haciendo un trabajo verdaderamente fantástico».
PROBLEMAS CON EL GOL: «Antes no metíamos y otros días metimos muchos. No somos un equipo de mucho gol, pero tenemos jugadores que lo tienen e iremos marcando. Claro que hacemos tareas específicas para mejorar ahí, como cuando encajábamos mucho. Somos inquietos para pulir todos esos defectos que podamos tener. También trabajamos la construcción desde la salida de balón. A veces nos faltan hasta horas para poder trabajar más».
CÁDIZ: «Tiene una gran mezcla de gente joven con otra de experiencia y muchísimo talento, con jugadores de ataque diferenciales y otros muy buenos en la construcción. Es un equipo muy equilibrado y creo que bien dirigido. Por eso está ahí arriba. Pero estamos en un momento en el que nos rivales nos tienen también muy en cuenta, aunque tenemos que seguir creciendo y tenemos mucho camino por delante todavía. Nos enfrentaremos a un muy buen equipo. Será un partido bonito».
TIPO DE PARTIDO: «Únicamente me preocupa mi equipo aunque esté atento a los rivales. El Cádiz es un equipo muy preciso por el talento que tienen sus jugadores, capaces de activar a otros, y será a lo que más atentos debamos estar; fue lo que más trabajamos durante la semana. El Cádiz ya jugó con otros delanteros de '9' antes si no puede jugar Álvaro García Pascual».
RECIBIMIENTO: «Siempre quiero jugar en mi campo, y eso que perdimos los tres primeros, pero me gusta jugar ante mi gente y también los recibimientos. Será interesante».
SALIR DEL DESCENSO: «Que no hayamos salido aún de ahí significa que lo hicimos muy mal al principio, pero no me preocupa. Solamente me preocupa que sigamos compitiendo como lo venimos haciendo, sabiendo lo que hacer con el balón y sin él, con cada jugador preocupándose de sus obligaciones para sumar y ganar. Lo demás, ¿qué más me da? Me gusta la sensación de fortaleza que tenemos ahora mientras aclaramos las dudas que podamos tener todavía».
FAYE DE '9': «Ya jugó ahí otras veces y es muy vertical para darnos otras alternativas. Va muy bien al espacio y esa es una característica de '9' bueno; ser rápido es una condición estupenda. Viene rindiendo a un nivel altísimo. Voy a seguir defendiendo a Jorge Pascual porque nos hace mejores, y ya meterá goles: puede acabar con 13 o 14. Hace una labor estupenda».