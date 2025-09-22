Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta y Ramis se abrazan en El Plantío.

Entrenador del Burgos

Ramis: «El Granada suele ser más atrevido en la presión adelantada»

«Nos enfrentamos a un gran equipo que únicamente nos generó la ocasión del gol, aunque fuese de mucha categoría», señala

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:26

Al igual que Pacheta, tampoco el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, hizo demasiados ascos al empate de su equipo con el Granada en El ... Plantío pero con más matices. «No me enfada el punto porque sumar siempre es importante pero creo que merecimos algo más por lo visto sobre el campo. Generamos lo suficiente como para haber acertado y haber dominado más el partido en alguna situación de juego, pero no estuvimos al nivel que creo que podemos tener por el contexto con el que discurrió el partido», lamentó. «Nos enfrentamos a un gran equipo que no está en un buen momento pero fuimos competitivos e hicimos un partido bastante completo sabiendo que aún nos queda por mejorar. Únicamente nos generaron la ocasión del gol, aunque fuese de mucha categoría», sostuvo.

