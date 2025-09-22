Ramis: «El Granada suele ser más atrevido en la presión adelantada»

Al igual que Pacheta, tampoco el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, hizo demasiados ascos al empate de su equipo con el Granada en El ... Plantío pero con más matices. «No me enfada el punto porque sumar siempre es importante pero creo que merecimos algo más por lo visto sobre el campo. Generamos lo suficiente como para haber acertado y haber dominado más el partido en alguna situación de juego, pero no estuvimos al nivel que creo que podemos tener por el contexto con el que discurrió el partido», lamentó. «Nos enfrentamos a un gran equipo que no está en un buen momento pero fuimos competitivos e hicimos un partido bastante completo sabiendo que aún nos queda por mejorar. Únicamente nos generaron la ocasión del gol, aunque fuese de mucha categoría», sostuvo.

«El Granada suele ser más atrevido en la presión adelantada pero nos dejó construir un poco más y fuimos algo temerosos al encontrar el pase adelante. Ellos se cubrieron un poco más en la segunda parte y no encontramos profundidad, algo que nos obligó a una elaboración que nos costó un poco. Aun así, tuvimos ocasiones como para ganar y defensivamente no pasamos excesivos apuros al cortar sus vías de progresión», analizó Ramis, convencido de que los rojiblancos «terminarán ofreciendo lo que tienen».

«La exigencia sobre los equipos que vienen de Primera división son grandísimas pero creo que tirará hacia arriba porque tiene un buen entrenador y buenos jugadores para ser un equipo nuevo a construir; ese proceso no es fácil. Está mostrando más dudas de las que creíamos por la confección de su plantilla, pero estoy convencido de que se va a rehacer y que enlazará cinco o seis victorias consecutivas para relanzarse», abundó el entrenador del Burgos sobre el Granada.

Ramis se resignó a la baja de Curro Sánchez por un esguince de tobillo el sábado. «No queríamos forzar porque tenía bastantes molestias y estaba bastante limitado; no era el momento, y pensamos en la siguiente jornada, pero lógicamente se nota mucho en el equipo por su madurez para leer el juego», confesó, contento aun así con «el hambre de los chavales tan jóvenes que jugaron». «Sacamos todo lo que teníamos de ataque en el banquillo, con frescura pero sin perder el equilibrio», reseñó.