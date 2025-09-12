Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rojiblanco Martin Hongla persigue a un rival del Eibar en su último partido con el Granada. LOF
Granada CF

El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla

La operación se frustra debido al jugador tras horas de negociaciones hasta la medianoche de Rusia, límite del cierre de la ventana en este país

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025

El Rubin Kazan negoció sin éxito con el Granada la incorporación del centrocampista Martin Hongla. El cuadro ruso mostró interés de manera formal a los ... rojiblancos durante el jueves, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto debido al futbolista, pese a que los clubes sí llegaron a tener sintonía. De momento, se desconocen las condiciones concretas que ambos clubes llegaron a tener sobre la mesa, pero finalmente el jugador continúa como nazarí por ahora.

