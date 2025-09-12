El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla

El Rubin Kazan negoció sin éxito con el Granada la incorporación del centrocampista Martin Hongla. El cuadro ruso mostró interés de manera formal a los ... rojiblancos durante el jueves, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto debido al futbolista, pese a que los clubes sí llegaron a tener sintonía. De momento, se desconocen las condiciones concretas que ambos clubes llegaron a tener sobre la mesa, pero finalmente el jugador continúa como nazarí por ahora.

Ambas entidades entablaron conversaciones sobre el pase del mediocentro, ya que el mercado de Rusia aún se encontraba abierto hasta la medianoche en su huso horario. En la rampa de salida desde el arranque del verano, el Granada trató de colocar a Hongla en el Aris de Salónica griego, que llegó a preguntar en varias ocasiones por sus servicios. Fue el jugador el que rechazó el movimiento por problemas en el visado de sus familiares, así como por sus pretensiones de continuar en el fútbol español. Ahora tampoco dio su visto bueno.

Pese a que las conversaciones se alargaron hasta el final de la jornada, el fichaje no se cerró y el africano de 27 años no se moverá del Granada, al menos de momento. Previamente, el Rubin Kazán reforzó su defensa con el fichaje reciente de Anderson Arroyo, 'ex' del Burgos, rival de los nazaríes en Segunda. Hongla prolonga su segunda etapa en el conjunto granadinista, donde recaló en el invierno del curso 23/24, con el equipo aún en Primera.

El de Yaoundé llegó como fichaje de campanillas para el centro del campo de un Granada muy necesitado, pues su rendimiento a lo largo de la primera vuelta de la competición fue paupérrimo. Hongla se asentó rápidamente como titular a las órdenes del 'Cacique' Medina, aunque fue perdiendo protagonismo y no remontó más adelante de la mano de José Ramón Sandoval. El equipo rojiblanco mejoró con el rendimiento de ciertos fichajes, pero no pudo evitar el descenso.

Rifirrafe con Escribá

Ya en la división de plata, el mediocentro continuó en el once, alternando actuaciones destacadas con desconexiones preocupantes. Su planta y sus dotes con el balón se vieron mermados por errores infantiles y escaso compromiso, lo que llegó a sacar de quicio a Fran Escribá, entrenador con el que protagonizó un incidente en el descanso de un encuentro tras sustituirle a los 45 minutos. Para el recuerdo quedan las palabras del valenciano tras un fallo decisivo frente al Cádiz del africano. «Que lo haga con Camerún tres veces si quiere, pero que no lo vuelva a hacer aquí. Es una chorrada», espetó en rueda de prensa.

Tampoco mejoró con Pacheta, que lo utilizó este curso como pivote y zaguero. No actuó frente al Mirandés ni contra el Málaga, aunque a este último partido no acudió al recibir la llamada de su selección para participar en dos encuentros oficiales. Su rol es incierto, aunque lo lógico es que pelee por ser titular para acudir a la Copa Africana de Naciones de diciembre.