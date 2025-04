Fran Peláez Granada Viernes, 4 de abril 2025, 14:23 Comenta Compartir

El entrenador del Almería, Rubi, compareció en rueda de prensa el pasado jueves en la previa del partido en Los Cármenes ante el Granada. Durante esta repasó los resultados del club almeriense y los comparó con los del conjunto nazarí. Además destacó la vuelta de Luis Suárez a la que fue su casa y le dio «derecho a celebrar» un posible gol.

El rojiblanco habló sobre el ex jugador del Granada. «El Luis Suárez de cuando llegué aquí al de ahora ya es bastante diferente, no ha perdido esa raza, ese espíritu competitivo, pero sí que es cierto que no entra tanto en trifulcas, en piques con los rivales, siempre le sale alguna vez alguna cosita. Es un jugador que cuando estuvo allí, a su manera le dio todo lo que pudo al Granada. Ahora defiende a otro club y tiene derecho también a celebrar si marca algún gol, y si no lo quiere hacer, que no lo haga».

El catalán comparó la situación del Almería con la del Granada y destacó los buenos resultados obtenidos en casa por parte de los nazaríes. «Ellos están pasando un poco un proceso como el nuestro, que fuera de casa nos está costando por una cosa o por otra, sacar buenos resultados, pero también es verdad que en casa el Granada está muy fuerte. Es un equipo que tiene unos resultados muy buenos en casa», concluyó Rubi.

Por otro lado, el entrenador almeriense aclaró que el empate no es bueno para ninguno de los dos equipos. «La necesidad de los puntos es igual para los dos equipos. Creo que el empate, entre comillas, no nos arregla nada a ninguno de los dos, pero es un resultado que también es posible según cómo vaya el partido. Partido de tensión, un partido muy bestia, porque creo que son dos equipos que el año pasado estaban en Primera y que ahora no estamos en las situaciones de los seis primeros y, por lo tanto, es un partido que ya va a ser bastante emocional en el terreno de juego, pero que el resultado va a marcar más emociones aún», aseguró Rubi. El catalán también elogió la calidad de los locales. «Somos dos de los tres equipos que llevan más goles. Los dos tenemos futbolistas muy buenos en ataque», afirmó.

También habló sobre los números marcados para lograr el ascenso directo a Primera División. «Está claro que no va a ser una liga como la anterior que subimos, de 81 puntos. Entonces, el margen ahí va a estar entre 72 y 75 puntos, creo», apostilló el catalán.

Para concluir, Rubi destacó el gran equipo que tiene el conjunto de Escribá por encima de las individualidades. «Veo más al Granada como un trabajo global de equipo que focalizarnos en un futbolista. Estamos hablando de jugadores que tienen minutaje en Primera como muchos de los nuestros», concluyó.