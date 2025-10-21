«Rubén Alcaraz es un líder aunque no lleve el brazalete»

Ningún excompañero de Rubén Alcaraz siente sorpresa alguna al saber que en el Granada le eligieron como cuarto capitán antes de cumplir un mes en ... el equipo. El centrocampista catalán firmó libre a sus 34 años, días después de cerrar el mercado, al rescindir sobre la bocina con el Cádiz con el que este sábado se reencuentra en Los Cármenes (18.30 horas). Allí tuvo como capitán durante dos temporadas y parte de una tercera a José Mari, emblema reciente del cadismo a quien retiró una lesión de rodilla. «Será muy emocionante para él porque me consta que le guarda mucho cariño al club», sostiene el actual secretario técnico del Atlético Sanluqueño en Primera RFEF.

«Ya va notándose la influencia de Rubén en Granada», advierte José Mari, que subraya que su excompañero dio «un gran rendimiento en el Cádiz aunque luego fuera a menos». Su respeto, al menos, se lo ganó desde el primer día por pura profesionalidad: «Le guardo un grato recuerdo y mucho aprecio porque es de esos futbolistas que se identifica mucho con los clubes a los que va y yo se lo agradecí mucho personalmente al tratarse del equipo de mi vida». «Abanderaba que había que apretar desde la honradez y el trabajo y nos llevamos muy bien. Siempre nos dijimos las cosas a la cara si tuvimos algún problema», confirma.

«Rubén tiene una personalidad un tanto arrolladora», elogia entre risas su antiguo capitán en el Cádiz. «Es muy echado 'palante' y tiene arrojo como para ponerse al frente de un proyecto. Se arremanga y se pone manos a la obra para ayudar desde el principio y tiene gasolina tanto para él como para el resto; y eso, en grupos que no terminan de arrancar y con futbolistas jóvenes como pudo encontrarse en Granada, viene muy bien a compañeros que necesitan referentes que les den un empujón y les indiquen el camino en los momentos malos para cambiar la dinámica», justifica. «Es un líder aunque no lleve el brazalete, e independientemente del tiempo que lleve en el vestuario», resume. José Mari rememora que a Rubén Alcaraz le decían en el Cádiz que era «un poco 'vinagre'». «Es muy competitivo, y el tío que más cree del mundo. Eso le hacía dar el 200% en los momentos complicados y era capaz de remontar situaciones adversas cuando parecían imposibles», ilustra. «Tiene ya mucha experiencia en el fútbol y ha vivido todas sus caras, las bonitas y las amargas, y eso suma mucho», añade.

Alcaraz y José Mari compartieron muchas batallas en la medular del Cádiz, tanto en Primera división como en Segunda. «Es el típico centrocampista que abarca mucho campo y siempre ofrece ayudas a los compañeros que se ven rebasados, con esfuerzos extra si intuye el peligro, y le da igual tener que correr doce kilómetros porque es todo corazón», reseña. «Con el balón tiene un gran desplazamiento en largo y también se maneja muy bien en corto. Era un gusto compartir el centro del campo con él porque es muy completo. Tuve claro que sería un buen fichaje para el Granada», asegura.

«Era natural que saliera»

Pese a concederle su admiración, el antiguo capitán del Cádiz asumió como «algo natural» que Alcaraz terminara saliendo de allí este pasado verano. «Los ciclos se acaban, por muy cómodo que estuviera, y ya había un ambiente enrarecido. Por calidad podía jugar en cualquier equipo de Segunda, pero seguro que seguirá siendo un club especial para él», expresa.

José Mari desea que su excompañero lo gane todo esta temporada salvo los derbis con el Cádiz. «Lo pondrá muy complicado porque dará el 110%, pero Gaizka Garitano ha conformado un bloque duro y compacto, que viene haciendo las cosas muy bien, y espero que mantenga esa dinámica positiva», anhela ya de cara al partido del sábado en Los Cármenes.