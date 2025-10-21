Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén Alcaraz, con la camiseta del Cádiz, celebra un gol ante el Atlético de Madrid con Álex y José Mari justo detrás. La Voz

Ex del Cádiz en el Granada CF

«Rubén Alcaraz es un líder aunque no lleve el brazalete»

«Tiene una personalidad arrolladora y se identifica mucho con los clubes a los que va», le elogia José Mari, excapitán amarillo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 00:31

Ningún excompañero de Rubén Alcaraz siente sorpresa alguna al saber que en el Granada le eligieron como cuarto capitán antes de cumplir un mes en ... el equipo. El centrocampista catalán firmó libre a sus 34 años, días después de cerrar el mercado, al rescindir sobre la bocina con el Cádiz con el que este sábado se reencuentra en Los Cármenes (18.30 horas). Allí tuvo como capitán durante dos temporadas y parte de una tercera a José Mari, emblema reciente del cadismo a quien retiró una lesión de rodilla. «Será muy emocionante para él porque me consta que le guarda mucho cariño al club», sostiene el actual secretario técnico del Atlético Sanluqueño en Primera RFEF.

