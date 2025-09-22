Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta da indicaciones en el banquillo del Granada en El Plantío. LOF
El entrenador | 6

Las rotaciones salvan los muebles del Granada en Burgos, lejos de la matrícula

El técnico recupera la zaga de cuatro y el trivote en el centro del campo para volver a puntuar en Liga, aunque sin florituras ni brillantez

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:38

Las rotaciones que llevó a cabo Pacheta en El Plantío lograron salvar los muebles para volver a puntuar en Liga, algo vital dada la situación ... clasificatoria del equipo rojiblanco, pero quedaron lejos de la matrícula de honor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

