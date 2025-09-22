Las rotaciones salvan los muebles del Granada en Burgos, lejos de la matrícula

Las rotaciones que llevó a cabo Pacheta en El Plantío lograron salvar los muebles para volver a puntuar en Liga, algo vital dada la situación ... clasificatoria del equipo rojiblanco, pero quedaron lejos de la matrícula de honor.

R. I.

El burgalés recuperó la defensa de cuatro y el trivote en el centro del campo, una apuesta ideada para dominar en su vuelta a su tierra. Más allá del regreso de Luca Zidane a la meta, la alineación sorprendió con la inclusión de Hormigo como lateral zurdo –Diallo no estaba al 100%– y la de Hongla en el medio. El equipo permaneció ordenado atrás, pero sufrió ciertos desbarajustes en las transiciones y le costó imponerse, falto de calidad diferencial en los últimos metros.

Álex Sola actuó por primera vez de extremo diestro, algo que recompensó con un golazo en la segunda parte. Conforme se agotó el fuelle, Pacheta refrescó con el propio Diallo, Sáenz o Gagnidze, todos en posiciones naturales. Se adaptaron al nuevo ecosistema, aunque sin despertar nada nuevo. Oscar acabó de lateral para no alterar el dibujo. Otros como Manu Trigueros o Loïc participaron en las postrimerías, todo un tirón de orejas. José Arnaiz ni se quitó el abrigo. Hay que dar más de sí. Más claro, el agua.