Los rojiblancos Martin Hongla y Gael Joel disponen de suerte dispar con sus selecciones

Los rojiblancos Martin Hongla y Gael Joel –bajas mañana en Málaga por la ventana FIFA– gozaron de suerte dispar con sus selecciones en los encuentros ... de clasificación para el próximo Mundial de 2026.

El primero fue titular y completó los 90 minutos en el triunfo de Camerún por 3-0 sobre Esuatini, resultado que deja en bandeja su presencia en el 'play off' eliminatorio previo al torneo.

Por su parte, el recreativista Gael Joel se cayó de la convocatoria de Guinea Ecuatorial frente a Santo Tomé y Príncipe, duelo que cayó del lado de los primeros por 2-3 para apretar el grupo H.