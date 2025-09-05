Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla conduce la pelota en un amistoso con el Granada. J. M. Baldomero
Ventana FIFA

Los rojiblancos Martin Hongla y Gael Joel disponen de suerte dispar con sus selecciones

Ambos futbolistas, bajas para el derbi en Málaga, se encuentran con sus combinados nacionales en los partidos de clasificación para el Mundial 2026

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:17

Los rojiblancos Martin Hongla y Gael Joel –bajas mañana en Málaga por la ventana FIFA– gozaron de suerte dispar con sus selecciones en los encuentros ... de clasificación para el próximo Mundial de 2026.

