El rojiblanco Sergio Rodelas ya luce los colores de España

Sergio Rodelas ya luce los colores de la 'Rojita'. El jugador alhendinense del Granada trabaja a las órdenes de David Gordo dentro de la convocatoria ... de la selección española sub 21, que afronta dos partidos internacionales junto al también nazarí Ander Astralaga.

Se trata de la primera vez que el extremo acude con alguna de las secciones del equipo nacional. Rodelas entrena esta semana para preparar el choque amistoso ante Noruega del viernes 10 a las 21 horas, que se disputará en el estadio Pedro Escartín de Guadalajara.

La siguiente cita contará con carácter oficial, pues España competirá con Finlandia por el primer puesto de su grupo de clasificación para la próxima Eurocopa sub 21 de Serbia y Albania 2027. Ambos conjuntos, que lideran la clasificación con seis puntos tras las dos primeras jornadas, se verán las caras en el estadio de Castalia el martes 14 a las 18.30 horas.

Rodelas, que se perderá el choque del Granada ante Las Palmas del viernes, aguarda su debut como futbolista internacional. Por su parte, Astralaga ya fue titular en el último partido de clasificación frente a Kosovo, que acabó con triunfo español por 1-3.