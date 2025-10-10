Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rojiblanco Sergio Rodelas, el primero abajo por la derecha con la selección española sub 21. EFE
Rodelas brilla con la sub-21 y Astralaga no juega

El portero no sale del banquillo pese al cambio de guardameta al final

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:18

Sergio Rodelas brilló durante la primera parte de la goleada de la selección española sub-21 al combinado de Noruega. El extremo del Granada y ... canterano del club fue titular por la banda izquierda del equipo dirigido por David Gordo, con el dorsal '11', y realizó un jugadón con carrera de 50 metros y disparo cuyo rechace aprovechó Ángel Ortiz para el segundo gol nacional. Al intermedio fue sustituido.

