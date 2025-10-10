Rodelas brilla con la sub-21 y Astralaga no juega
El portero no sale del banquillo pese al cambio de guardameta al final
Granada
Viernes, 10 de octubre 2025, 23:18
Sergio Rodelas brilló durante la primera parte de la goleada de la selección española sub-21 al combinado de Noruega. El extremo del Granada y ... canterano del club fue titular por la banda izquierda del equipo dirigido por David Gordo, con el dorsal '11', y realizó un jugadón con carrera de 50 metros y disparo cuyo rechace aprovechó Ángel Ortiz para el segundo gol nacional. Al intermedio fue sustituido.
No tuvo minuto alguno Ander Astralaga, suplente de Esquivel (Atlético B), pese al cambio de portero durante la recta final con Bruno Iribarne (Almería).
