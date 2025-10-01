El rojiblanco Carlos Guirao disputará con España un trofeo internacional en Turquía

R. I. Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:14 Comenta Compartir

Carlos Guirao, portero del Juvenil A del Granada, fue convocado por la selección española sub 18 para la disputa de un torneo internacional que tendrá lugar en Turquía entre el 9 y el 14 de octubre.

El guardameta rojiblanco se mantendrá concentrado con España desde el 6 de octubre, el día previo al viaje de la expedición nacional rumbo a la ciudad otomana de Kocaeli. Allí, el equipo dirigido por David García Cubillo se medirá a Portugal (jueves 9), a Turquía (sábado 11) y a Rumanía (martes 14 ). Todos los encuentros comenzarán a partir de las 14.00 horas.

El regreso a España está previsto para el día 15, por lo que Guirao se reincorporará al trabajo grupal a su vuelta.