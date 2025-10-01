Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carlos Guirao levanta un trofeo con las categorías inferiores de la selección española. R. I.
El rojiblanco Carlos Guirao disputará con España un trofeo internacional en Turquía

El guardameta del Juvenil del Granada entra en la convocatoria de la selección sub 18

R. I.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:14

Carlos Guirao, portero del Juvenil A del Granada, fue convocado por la selección española sub 18 para la disputa de un torneo internacional que tendrá lugar en Turquía entre el 9 y el 14 de octubre.

El guardameta rojiblanco se mantendrá concentrado con España desde el 6 de octubre, el día previo al viaje de la expedición nacional rumbo a la ciudad otomana de Kocaeli. Allí, el equipo dirigido por David García Cubillo se medirá a Portugal (jueves 9), a Turquía (sábado 11) y a Rumanía (martes 14 ). Todos los encuentros comenzarán a partir de las 14.00 horas.

El regreso a España está previsto para el día 15, por lo que Guirao se reincorporará al trabajo grupal a su vuelta.

