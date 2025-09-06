El rojiblanco Astralaga vive la victoria de España en el banquillo
El guardameta del Granada acude a la concentración de la selección sub 21, que derrota a Chipre en partido oficial
Granada
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:40
Ander Astralaga vivió el triunfo de la selección española sub 21 desde el banquillo. El guardameta rojiblanco no contó con minutos en el primer partido ... de clasificación para el Europeo, que se disputará en 2027. El madridista Fran González fue titular.
España venció a Chipre con goles de Rafael Obrador, Yarek y Pablo García (3-0), un triunfo que situó al equipo en el segundo puesto del grupo A. La selección se encuentra igualada a tres puntos con Finlandia, el líder tras derrotar a San Marino por 7-0.
