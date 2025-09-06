Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

España sub 21 celebra un tanto ante Chipre. EFE
El rojiblanco Astralaga vive la victoria de España en el banquillo

El guardameta del Granada acude a la concentración de la selección sub 21, que derrota a Chipre en partido oficial

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:40

Ander Astralaga vivió el triunfo de la selección española sub 21 desde el banquillo. El guardameta rojiblanco no contó con minutos en el primer partido ... de clasificación para el Europeo, que se disputará en 2027. El madridista Fran González fue titular.

