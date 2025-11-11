La rojiblanca Sonya Keefe recibe su premio 'Pichichi' de Primera Federación

GalardónLa rojiblanca Sonya Keefe recibe su premio 'Pichichi' de Primera Federación
La delantera del Granada femenino se alza con el premio Natalia Pablos de AFE por sus 13 dianas en el DUX Logroño de la pasada campaña
R. I.
Martes, 11 de noviembre 2025, 18:45
La rojiblanca Sonya Keefe recibió el premio Natalia Pablos que entrega la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) como la máxima goleadora de la pasada campaña ... en Primera Federación. La delantera del Granada alcanzó los 13 goles con el DUX Logroño, cifra que sirvió para aupar al conjunto riojano al ascenso a Liga F.
La cuarta edición de los Premios AFE se celebró en la Plaza de Toros de Madrid y distinguió a los mejores futbolistas de la temporada en las categorías nacionales del fútbol masculino y femenino español, elegidos mediante votación por sus propios colegas.
