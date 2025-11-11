Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sonya Keefe, con el premio. AFE

Galardón

La rojiblanca Sonya Keefe recibe su premio 'Pichichi' de Primera Federación

La delantera del Granada femenino se alza con el premio Natalia Pablos de AFE por sus 13 dianas en el DUX Logroño de la pasada campaña

R. I.

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

La rojiblanca Sonya Keefe recibió el premio Natalia Pablos que entrega la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) como la máxima goleadora de la pasada campaña ... en Primera Federación. La delantera del Granada alcanzó los 13 goles con el DUX Logroño, cifra que sirvió para aupar al conjunto riojano al ascenso a Liga F.

Te puede interesar

