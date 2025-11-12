El Huesca confía en Bolo como nuevo entrenador
El técnico, cuya última experiencia fue al frente del Oviedo en 2022, sustituye a Sergi Guilló como sexto cese del curso en la categoría
Granada
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:00
El Huesca, implicado en la pelea por la permanencia en Segunda división como el Granada, confirmó este miércoles la contratación de Jon Pérez Bolo como ... nuevo entrenador tras la destitución de Sergi Guilló dos días atrás. El técnico firmó hasta 2027 tras una última experiencia profesional amarga al frente del Oviedo en 2022. Antes pasó por el Burgos y la Ponferradina, a la que ascendió a la categoría de plata.
El Huesca justificó su apuesta por Bolo al combinar «orden, dinamismo y una fuerte exigencia competitiva» en su idea de juego. Sustituye a Guilló como sexto entrenador destituido en lo que va de temporada en Segunda división, con los oscenses a un punto de los puestos de descenso que cierra precisamente el Granada tras cinco jornadas sin ganar. De los últimos cinco clasificados en la actualidad, únicamente Pacheta sobrevive.
