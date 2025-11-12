Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bienvenida a Bolo en su nuevo club. SD Huesca
Rival del Granada en Segunda

El Huesca confía en Bolo como nuevo entrenador

El técnico, cuya última experiencia fue al frente del Oviedo en 2022, sustituye a Sergi Guilló como sexto cese del curso en la categoría

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

El Huesca, implicado en la pelea por la permanencia en Segunda división como el Granada, confirmó este miércoles la contratación de Jon Pérez Bolo como ... nuevo entrenador tras la destitución de Sergi Guilló dos días atrás. El técnico firmó hasta 2027 tras una última experiencia profesional amarga al frente del Oviedo en 2022. Antes pasó por el Burgos y la Ponferradina, a la que ascendió a la categoría de plata.

