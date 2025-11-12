El Badalona femenino cesa a su entrenadora

El Badalona Women, rival del Granada en los octavos de final de la Copa de la Reina, cesó a su entrenadora Ana Junyent este miércoles. ... Le sustituirá de forma interina su segundo, Marc Ballester. El conjunto catalán marcha octavo clasificado en Liga F con doce puntos, con apenas dos victorias en diez partidos.

Uno de esos dos triunfos se produjo precisamente en Los Cármenes por la inauguración del campeonato en septiembre. El Badalona supera al Granada en la clasificación por un puesto con los mismos puntos al haber encajado cuatro goles menos.

El duelo en la Copa se celebrará entre el 19 y el 21 de diciembre. El Badalona goleó a Osasuna a domicilio pero en Liga F lleva tres empates consecutivos tras ganar en casa al Madrid CFF y este domingo visitará al Atlético.