Retrasan el Trofeo del Olivo a las 20 horas

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:27

El Trofeo del Olivo por el que el Granada visitará este jueves al Real Jaén en La Victoria se jugará finalmente a las 20.00 horas y no a las 19.00 como inicialmente estaba previsto. Las altas temperaturas previstas también en la localidad vecina y la intención del club anfitrión de contar con una buena asistencia propiciaron el cambio. Las entradas van de los 12 a los 32 euros.

El Granada ya ganó este trofeo en 2014, gracias a un solitario gol de Alfredo Ortuño con el equipo en Primera división bajo la dirección de Joaquín Caparrós; hace un año lo jugó el Recreativo; en la última edición, el Recreativo lo perdió por 4-2. Más recientemente, los rojiblancos fueron ya invitados también al centenario del Real Jaén en 2022 y endosaron una 'manita' bajo la interinidad de Rubén Torrecilla con tantos de Antonio Puertas, Yan Eteki, Germán Sánchez, Álex Collado y Matías Arezo; todos, en la segunda parte.