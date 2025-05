Se retira Germán, el defensa central del EuroGranada que hizo soñar con una final de Copa

Ángel Mengíbar Granada Jueves, 22 de mayo 2025, 18:08 Comenta Compartir

Germán Sánchez cuelga las botas. A sus 38 años, el defensa central que hizo soñar al Granada con la final de la Copa del Rey de 2020 se retira del mundo del fútbol tras descender con el San Fernando a Tercera RFEF. «Llegó el momento de poner fin a esta aventura sin tristeza ninguna. He sido y me siento un afortunado por haber cumplido un sueño», comunicó él mismo en una carta publicada en sus redes sociales.

Con una carrera deportiva de más de tres lustros, Germán destacó sobradamente en su periplo como nazarí. El zaguero recaló en Los Cármenes en el verano de 2017 tras abandonar el Tenerife. Pese a no contar demasiado aquella temporada, su suerte cambió con Diego Martínez. El técnico vigués lo erigió como su baluarte en el centro de la zaga, cuajando grandes actuaciones marcadas por su seguridad defensiva y su poderío en el juego aéreo.

Precisamente esta última faceta dio muchas alegrías a la hinchada rojiblanca. En 167 encuentros repartidos entre seis cursos marcó once dianas, una de ellas icónica en la historia reciente de la entidad. En marzo de 2020, Germán cabeceó un balón al fondo de la red del Athletic para poner por delante al Granada en la vuelta de las 'semis' de Copa, remontando a los leones de manera temporal en Los Cármenes.

La final no se alcanzó finalmente, pero el tanto permitió soñar hasta el final. El gaditano se quitó la espina disputando la Europa League como granadinista, la cima más alta de su carrera. También la del Granada en sus cerca de 100 años de vida. «Tarde o temprano llega el momento –de la retirada–. La verdad es que no puedo quejarme, pies he disfrutado mucho de este deporte», añadió en el comunicado.

Agradecimientos

«Quiero agradecer a todos los clubes que he tenido el honor de defender su camiseta. Por su confianza y por dejarme vivir momentos que nunca habría podido imaginar. También a todos los compañeros de equipo, entrenadores y cuerpos técnicos, servicios médicos, utilleros y todos los trabajadores que están en la sombra, pero que son fundamentales», prosiguió.

«Gracias también a todas las aficiones que me han mostrado sentir todo su cariño y respeto», añadió haciendo referencia al San Fernando, Cádiz, Olot, Tenerife, Granada y Racing de Santander. «Me habéis hecho sentir emociones únicas», concluyó.