«Responsabilizarnos de la situación nos hará dar un paso adelante»

Rubén Alcaraz (Barcelona, 1991) advierte que podría tirarse tres horas hablando sobre fútbol y amenaza con cumplirlo. Antes, eso sí, se preocupa por si los ... periodistas le esperan desde hace mucho tiempo. Con la ilusión de un niño con botas nuevas, firmado libre tras cerrar el mercado para convertirse en el futbolista más veterano de una plantilla muy joven, el 'ex' del Cádiz asume su rol y está dispuesto a ejecutarlo. También en lo que respecta a ese 'otro' fútbol.

–¿Qué tal sus primeros días?

–Muy bien, estoy muy feliz. La adaptación a los compañeros fue muy rápida y ya conocía cómo trabaja Pacheta y el camino que tenemos que llevar a cabo. Me hablaron maravillas de la ciudad y de la Ciudad Deportiva, que me sorprendió aun así porque hasta que no lo ves y lo vives no sabes lo que es; es un lujo trabajar aquí.

–Suele autodefinirse como un 'sufridor' del fútbol y ha llegado al club de la 'eterna lucha'.

–Pues sí (sonríe). Me considero así porque mis principios fueron difíciles y seguí apretando los dientes cuando fui subiendo categorías, sabiendo cuándo toca sacar el carácter para dar un paso adelante. Sigo preparado para ello.

–¿Fue tan rápido el fichaje como pareció?

–Sí, sí. Me llamó Miguel Melgar y estuvimos hablando de fútbol y del proyecto que tenían en mente, de todo lo que había sucedido en el club y de lo que querían de mí. me sorprendió para bien y me convencieron futbolísticamente en todos los aspectos. Yo mismo acordé mi contrato, aunque llamara a mi representante, porque el dinero era lo de menos. Me tomé un café en un área de servicio de Valencia con el perro, le di cuatro vueltas y me volví hacia Granada. Me encantan los retos y espero aprovechar esta oportunidad que me brinda el Granada porque vengo con muchas ganas.

–¿Confiaba en encontrar equipo pronto pese a cerrar el mercado tras rescindir con el Cádiz el 31 de agosto?

–El fútbol es muy imprevisible a veces, y lo que tenía sobre la mesa no me convencía pese a ser un amante del fútbol. Soy un romanticón de esto y no vi nada que me ilusionara como sí lo hizo la llamada del Granada. Ni me lo pensé en el momento porque consideré que era mi sitio para seguir disfrutando.

–Lo debió pasar mal en Cádiz, donde parecía no contar desde el principio del verano pese a ser centenario.

–Allí me quieren mucho aunque no salieran las cosas como todos deseábamos, y acepto todo tipo de críticas y presiones porque el proyecto era para volver a Primera. Asumo que nadie estuvo a la altura. Es cierto que lo pasé mal en mis últimos meses, porque a nadie le gusta atravesar esas situaciones, pero creo que soy un profesional al que le gusta vivir intensamente su profesión y ahora vuelvo a ilusionarme.

–¿Qué problema cree que tuvieron los descendidos en general la temporada pasada? El Cádiz ya merodeó los puestos de descenso entonces.

–Sencillamente, la igualdad tan máxima que tiene el fútbol hoy en día, por muchos nombres que haya en una plantilla que baja de Primera. Todos teníamos claro el objetivo, pero el fútbol se juega sobre el verde y hay que demostrarlo día a día, en los entrenamientos, no solo los domingos. Nos dimos cuenta tarde de lo difícil que era la categoría y de la línea tan fina que marca la diferencia entre perder o ganar.

–El Granada, ahora, pasa por ser uno más en Segunda.

–Bueno, el Granada es el Granada, lo único que sí es cierto es que cada uno tiene que responsabilizarse con la situación que hay. Nuestro objetivo claro pasa por el día a día; por mi experiencia, sería un error mirar a largo plazo. Partido a partido, aunque sea el tópico que ama el 'Cholo'. Nos centramos en el Burgos.

–¿Ve una plantilla lo suficientemente compensada como para ser un equipo competitivo? Pacheta apunta ya al umbral de los 50 puntos...

–Sí, sí, estoy convencido. Ahora es difícil decirlo, pero en los entrenamientos se transmite ambición aunque tengamos chavales jóvenes con tanta energía que a veces cometan errores. Veo buena predisposición y que seguimos a tope los planes de partido del entrenador, que tiene las ideas claras, más allá de corregir para crecer.

–¿Qué cree que puede aportarle usted en particular?

–Ilusión y trabajo, además de una experiencia que tiene que darme un grado sobre el resto. Intentaré ayudar al equipo tanto dentro como fuera del campo. Los centrocampistas tenemos mucha influencia en el juego y cuando haya que acelerar los partidos, los aceleraré, y cuando haya que calmarlos con la tranquilidad necesaria, también lo haré.

–Se juntan varios centrocampistas. Entre ellos, un desconocido como Luka Gagnidze y también Martin Hongla.

–La competencia es siempre positiva en el fútbol, porque hace que todos aprieten los dientes para jugar. Martin me parece un jugadorazo y Luka nos va a dar mucho con su calidad y tendrá oportunidades pronto para demostrar lo buen futbolista que es.

–¿Qué cree que debe mejorar el equipo con más urgencia?

–Pienso que hay muchos 'minipartidos' dentro de cada partido, y hay que saber cuándo tener energía o control. No ponerse nerviosos cuando haya que defender en bloque bajo. No hay ningún equipo que pueda presionar arriba los 90 minutos, ni tampoco defender siempre abajo. Hay que tener un control más exhaustivo de esos 'minipartidos' para llegar a ganar.

–¿Le preocupa que la presión pueda superar a ciertos futbolistas demasiado inexpertos?

–Para eso estamos otros jugadores, para ayudarles. No tengo ningún problema porque ya viví situaciones como esta y confío en que vamos a sacarlo adelante porque veo ganas de revertirlo.

–Hay hasta protestas contra la gestión del club...

–Tuve que preguntar a qué se debían las cartulinas amarillas del otro día, pero en todos los clubes pasan cosas y tenemos que estar al margen. La afición es soberana en todo lo que proteste al igual que necesitamos su calor, y bien que nos lo dan, para luego devolvérselo sobre el campo.

–¿Entiende que su perfil, con tantos partidos ya a la espalda, le venía especialmente bien a este bloque sobre el terreno de juego? Siempre hace falta alguien que sepa del 'otro' fútbol...

–Vengo para muchas cosas, y también para ese otro fútbol porque no todo es bonito y también los buenos equipos lo practican. No deja de ser fútbol mientras esté dentro del reglamento, como hizo el Leganés en Los Cármenes pese a venir de Primera. No jugó cuando quiso y perdió tiempo. Ayudaré de la manera que sea. A veces hay que llevar el reglamento al límite y eso cuesta un poco más a los jugadores jóvenes por la inocencia y el ímpetu, sin hablar necesariamente de los del Granada, dentro de nuestra esencia. Si en algún momento toca marearse, hay que hacerlo.

–Pacheta viene probándole de central incluso. ¿Se ve ahí?

–Sí, es una opción que ya hablamos que contempla. A mí me gusta jugar sea donde sea, estoy a disposición.

–¿Está convencido de que es el líder que este equipo necesita?

–Sí, mucho. No hay nadie mejor y nos está dando mimbres para sacar esto adelante. Creo que lo vamos a conseguir.

–Ya está ajustando ciertos principios de su modelo de juego, sin tanta osadía para el intercambio de golpes.

–La valentía identifica a los equipos de Pacheta y eso no lo vamos a cambiar. Yo también soy partidario de ser valientes, pero es cierto que hay que controlar otro tipo de cosas que estamos puliendo y creo que volveremos a ser un equipo ganador el día que no cometamos esos errores.

–Les vienen ahora dos salidas consecutivas ya como colistas en solitario. ¿Cómo las afrontan?

–Como dos partidos más, porque tenemos que pasar por todos los campos y todos los equipos tienen que venir a casa. Sabemos que no empezamos bien porque la clasificación es la que manda, yo prefiero no mirarla, pero lo único que tengo en mente es hacer bien las cosas porque así es como llegará la victoria.

–Pacheta destacó su ilusión con 34 años. ¿Qué es lo que más le motivaba del Granada?

–Siempre me gustó mucho el fútbol, de familia, y nunca me moví ni por dinero ni por estatus. El Granada es un grande del fútbol español y jugar aquí es un lujo. Quiero aprovecharlo, transmitiendo ilusión dentro y fuera con toda mi fuerza pese a la edad que me pongan porque no me pierdo un entrenamiento ni de broma. Estar sobre el verde es lo que más feliz me hace en el mundo.

–En 2017 marcó en Los Cármenes un golazo de falta con el Almería y aun así perdió...

–Lo recuerdo como si fuera ayer, porque siempre tengo presentes partidos tan bonitos como aquel. Si hubiera sabido que terminaría aquí, no lo habría metido, pero el fútbol es así y ojalá pueda meter muchos otros con el Granada.

–¿Había pensado alguna vez en jugar aquí antes?

–Siempre me gustó la sintonía del grupo con la afición cuando venía aquí, y tenemos que reconquistarla. Eso ayuda mucho sobre el campo y es lo que realmente hace grandes a los equipos. Quiero volver a ver a ese Granada que hace que cualquier equipo sufra cuando piense en venir a Los Cármenes.

–¿Conoce la leyenda del 'Matagigantes' de los 70?

–No, pero me gustan esas historias de la dureza futbolística, sin violencia. Que quienes vengan sepan que este va a ser un campo difícil y que la gente también lo sienta así. Si lo logramos, disfrutaremos mucho de jugar en casa.

–¿Hasta qué punto es un loco del fútbol?

–Me veo todos los partidos de la Segunda aunque sea durante la semana, y también me analizo, al equipo y a los rivales en casa. Creo que el trabajo de un futbolista no puede limitarse a venir, entrenar e irse; tiene que estar prácticamente conectado todo el día de una manera o de otra, aunque también sea bueno desconectar y hacer planes con la familia, pero sabiendo a qué tipo de campo vas a jugar el siguiente partido, más allá de cuidar la alimentación y el descanso. Hay que llevar esos pequeños detalles a la excelencia para crecer.