Rubén Alcaraz sostiene una pica de jugador mientras posa para IDEAL en la Ciudad Deportiva. Pepe Marín

Rubén Alcaraz | Centrocampista del Granada

«Responsabilizarnos de la situación nos hará dar un paso adelante»

«Vengo para muchas cosas, y también para ese 'otro' fútbol que a los jóvenes les suele costar más por su inocencia», asume

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:54

Rubén Alcaraz (Barcelona, 1991) advierte que podría tirarse tres horas hablando sobre fútbol y amenaza con cumplirlo. Antes, eso sí, se preocupa por si los ... periodistas le esperan desde hace mucho tiempo. Con la ilusión de un niño con botas nuevas, firmado libre tras cerrar el mercado para convertirse en el futbolista más veterano de una plantilla muy joven, el 'ex' del Cádiz asume su rol y está dispuesto a ejecutarlo. También en lo que respecta a ese 'otro' fútbol.

