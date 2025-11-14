Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Bueno. J. M. B.

Luis Bueno

«Hay que respetar al Porcuna»

El técnico del Recreativo Granada pide atención al detalle a los suyos

R. I.

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:18

Luis Bueno, técnico del Recreativo Granada, filial rojiblanco, advirtió del peligro del Porcuna, su adversario el domingo: «Respetar al rival al que nos enfrentaremos. En ... cuatro partidos, solo tiene una derrota. Sabe cómo hacerse fuerte en su feudo. Nosotros queremos mostrarnos con personalidad, tener las líneas juntas y ser ganadores de duelos. Que le demos importancia a los detalles, como despejar, porque cada reanudación tiene un peligro».

