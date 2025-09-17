Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla, el sábado. Pepe Marín

Granada CF

La reinserción de Martin Hongla tras condicionar el fin del mercado de fichajes

La puerta de salida se cierra para el camerunés al menos hasta enero, lo que influyó en opciones caídas y obliga a que Pacheta le exprima

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:30

Todavía quedaba algún mercado de fichajes abierto en países exóticos, pero desde que cerró el ruso, la puerta de salida se cerró para Martin Hongla. ... El Granada y el Rubin Kazán alcanzaron un principio de acuerdo para el traspaso del camerunés, pero el jugador se descolgó con sus exigencias económicas personales y todo se truncó. Ahora, como ya pasó cuando se cayó la posibilidad de que se fuera al Aris de Salónica griego durante el periodo estival, Pacheta está obligado a hacer de tripas corazón y exprimirle, aprovechando que el futbolista, desde un punto de vista 'egoísta', querrá actuar mucho para llegar en buena forma a la Copa Africana de Naciones, que arranca a finales de diciembre.

