La reinserción de Martin Hongla tras condicionar el fin del mercado de fichajes

Todavía quedaba algún mercado de fichajes abierto en países exóticos, pero desde que cerró el ruso, la puerta de salida se cerró para Martin Hongla. ... El Granada y el Rubin Kazán alcanzaron un principio de acuerdo para el traspaso del camerunés, pero el jugador se descolgó con sus exigencias económicas personales y todo se truncó. Ahora, como ya pasó cuando se cayó la posibilidad de que se fuera al Aris de Salónica griego durante el periodo estival, Pacheta está obligado a hacer de tripas corazón y exprimirle, aprovechando que el futbolista, desde un punto de vista 'egoísta', querrá actuar mucho para llegar en buena forma a la Copa Africana de Naciones, que arranca a finales de diciembre.

La reinserción de Hongla es algo más que forzosa porque el Granada no puede tener en la grada al elemento de su plantilla mejor pagado. Él tendrá que dar muestras de profesionalismo también y pasar página para concentrarse en la competición con el club que le abona la nómina. Una entidad cuya estructura deportiva vio condicionados sus últimos movimientos tanto en la previa a la clausura de la ventana de incorporaciones estivales como en el mercado libre.

Paul Akoukou iba a ser su sustituto y con el ahorro la entidad sopesaba traer un delantero y un central aparte de lo que vino

Así, el Granada tenía preparado un sustituto para Hongla, Paul Akoukou, quien recaló finalmente en el Real Zaragoza. Los rojiblancos llegaron a tener un pacto para la cesión del marfileño hasta final de temporada, quien veía con buenos ojos llegar a Los Cármenes, pero el estancamiento con Hongla torpedeó esta gestión porque no había dinero suficiente. Aun con ello, los rojiblancos incorporaron a Gagnidze y Álex Sola gracias a la desvinculación de Shon Weissman.

Una vez pasó esa fecha, se abrió la vía rusa para Hongla, aunque antes apareció como agente libre Rubén Alcaraz, plan alternativo al de Álvaro Aguado. Si el Granada hubiera vendido al camerunés después, el radar se podría haber posado en algún delantero y central sin contrato, incluso un tercer portero, deseo que estuvo en la planificación como mostró el interés pasado por Piñeiro, que recaló finalmente en el Real Murcia. Asuntos todos que habían quedado pendientes por falta de límíte salarial.

Nada pudo concretarse porque era requisito indispensable que Hongla se fuera a Rusia, cosa que no ocurrió.