El regreso de Paco López e Ignasi a Los Cármenes, el 14 de septiembre

Ya se sabe el día y la hora en la que el Granada se enfrentará al equipo del entrenador de su último ascenso a Primera ... división. El Leganés de Paco López visita Los Cármenes el domingo 14 de septiembre a las 21 horas, en un partido correspondiente a la jornada 5 del campeonato.

El técnico valenciano asumió las riendas de uno de los clubes recién descendidos desde la máxima categoría, en el que también se encuentra el exrojiblanco Ignasi Miquel, defensa central.

Ya en la campaña pasada, el Granada tuvo como rival a Paco López, curiosamente en otra escuadra que venía de la élite, el Cádiz. Tuvieron un pulso en tierras granadinas, con un 0-0 en el marcador. Duró dos jornadas más en el cargo debido a los malos resultados. En la segunda vuelta ya no estuvo el de Silla, sustituido por Gaizka Garitano, actual preparador del conjunto amarillo.