Paco López celebra el ascenso del Granada a Primera. EFE

El regreso de Paco López e Ignasi a Los Cármenes, el 14 de septiembre

El Granada se medirá al Leganés ese día, a las 21 horas

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 13:55

Ya se sabe el día y la hora en la que el Granada se enfrentará al equipo del entrenador de su último ascenso a Primera ... división. El Leganés de Paco López visita Los Cármenes el domingo 14 de septiembre a las 21 horas, en un partido correspondiente a la jornada 5 del campeonato.

