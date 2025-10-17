Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luca Zidane sale al campo de entrenamiento. R. L.

Granada CF | La previa

Refuerzos internacionales en Andorra

Luca regresa a la portería tras su paso por Argelia con la intención de mantener una seguridad que ayude a ganar a un recién ascendido peligroso

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Llegaron los refuerzos internacionales a Granada para viajar a Andorra. Solo el camerunés Martin Hongla no subió al avión que desplazó a la expedición a ... su siguiente partido. Luca Zidane, Ander Astralaga y Sergio Rodelas formaron parte de un grupo en el que apunta a la titularidad bajo palos el ahora argelino. Tras la puerta a cero del joven Iker García, el dorsal uno intentará preservar la seguridad defensiva, que ayude a ganar a un recién ascendido peligroso. No en vano, de momento coquetea con la zona de fase de ascenso a Primera división.

