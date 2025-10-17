Refuerzos internacionales en Andorra

Llegaron los refuerzos internacionales a Granada para viajar a Andorra. Solo el camerunés Martin Hongla no subió al avión que desplazó a la expedición a ... su siguiente partido. Luca Zidane, Ander Astralaga y Sergio Rodelas formaron parte de un grupo en el que apunta a la titularidad bajo palos el ahora argelino. Tras la puerta a cero del joven Iker García, el dorsal uno intentará preservar la seguridad defensiva, que ayude a ganar a un recién ascendido peligroso. No en vano, de momento coquetea con la zona de fase de ascenso a Primera división.

Pese a volver a caer en descenso, se percibe un ambiente de paz en el seno rojiblanco. Pacheta ha encontrado la hoja de ruta y esto es mucho decir en una competición tan exigente. Una alineación que repite casi todos sus miembros, un sistema que se adapta como un guante a sus prestaciones y un modelo de juego cada vez más afianzado, al que solo le falta repartir la eficacia que concentró en el partido ante la Real Sociedad B. Muchas miradas volverán a posarse en Jorge Pascual, ese 'nueve' que no es 'nueve', pero que trata de interpretar la partitura sin perder su personalidad. No es el único que ha de fomentar el gol, pero sí es quien tiene que colaborar para conseguirlos de cerca. Sus compañeros del balcón previo, como Álex Sola o Souleymane Faye, también afilarán las espadas para un duelo que se presume eléctrico.

Que nadie espere un contrincante menor o acobardado. El Andorra viene con la inercia positiva de un ascenso, se ha fortalecido bien y su fútbol desarbola a los despistados, sobre todo en su estadio. Fuera, baja bastante. Como muestra, la goleada que encajó ante la Real B. Sin embargo, en suelo de su país es una amenaza continua, por lo que pondrá a prueba los mecanismos de contención de unos rojiblancos que este viernes vestirán de rosa, su cuarta equipación, con componente solidario en su compra para la causa contra el cáncer.

Se espera que Pacheta apenas haga el retoque de la meta. Los demás, serán los mismos que en las últimas semanas, con ese Rubén Alcaraz transformado en una extensión del burgalés en el césped, que tiene un soleo malherido pero que aguanta como un titán compitiendo. Con la vuelta de Rodelas, motivado por actuar de titular en los dos partidos con la 'Rojita', se le abre una posible variante en la segunda mitad por si tiene que centrar a Souleymane Faye. La metamorfosis del senegalés en atacante total sigue su curso y no tardará, sobre todo cuando a Pascual se le agote la gasolina.

Aparte de Rodelas, ahora mismo el resto de los extremos también se disponen como alternativas. Está Pablo Sáenz, al que le gusta más la derecha, donde es amo del territorio Sola, con Samu Cortés cada vez más entonado, como dejó ver, ante la afición, en el entreno a puerta abierta.

En el centro, las soluciones se limitan. Hongla ha vuelto 'tocado' –no se sabe dónde– de su estancia con Camerún, después no disputar ni un minuto en los encuentros de su combinado. Además, Manu Trigueros ha sufrido un percance con una muela que ha requerido unos días de reposo. Ellos se unen a las bajas de Mohamed Bouldini, que tiene para seis semanas pero con el que Pacheta es optimista de que rebaje el periodo de convalecencia; y José Arnaiz, al que le aguarda una quincena hasta tener firme la rotura fibrilar que sufrió la semana pasada. Por todo ello, los recreativistas Flores –central– y Mario Jiménez –pivote– entraron en la lista. El Granada vuelve a abrir la jornada y buscará salir de la zona que quema.