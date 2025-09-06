El Recreativo de Luis Bueno arranca el curso con el Martos

R. L. Granada Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:48 Comenta Compartir

El nuevo Recreativo Granada, que ahora dirige el técnico Luis Bueno, arranca el curso en el grupo IX de 3ª RFEF ante el Martos CD. El conjunto filial rojiblanco 'estrenará' la nueva ocupación en la Ciudad Deportiva, en el lado izquierdo de la instalación, ya con la flamante grada, dentro una obra todavía inconclusa para acoger a toda la cantera.

El preparador empezará mostrar sus cartas dentro de un proyecto llamado al ascenso, pero sobre todo al fomento del talento juvenil. Las necesidades del primer equipo influirán en la convocatoria, debido a que los porteros viajaron a Málaga. En cualquier caso, el equipo está llamado a competir desde esta primera jornada.

ALINEACIONES PROBABLES

Rec. Granada: Iker García; Ale Santos, Sergi, Bourama, Angelo; Sylla, Mario Marín, Álvaro Justo; Lozano, William y Enrique.

Martos: Álvaro Chica; Horno, Tornel, Dani Muñoz, Pipo, Alcázar, Salvi, Chumilla, Javi López Siso e Illana.

Árbitro: Antonio Javier Álvarez.

Hora y lugar: 12 horas. Ciudad Deportiva Granada CF.