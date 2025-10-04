El Recreativo Granada visita Motril casi 29 años después

Este domingo (19.00 horas) será la primera vez que el Recreativo Granada se enfrente al CF Motril en partido oficial. Hay que recordar que ... en agosto de 2024 sí se midieron en un encuentro de pretemporada jugado en tierras costeras.

La última vez que el filial del Granada jugó un partido de Liga en el estadio municipal Escribano Castilla fue la lejana tarde del 12 de enero de 1997. Bajo el nombre de Granada CF B, fue el primer partido de la segunda vuelta en el grupo IX de Tercera división. El Motril CF ganó por el contundente marcador de 3-0. Los goles del partido los anotaron Paco Milán –de penalti–, Díaz y Chupi. Como curiosidad hay que comentar que en ese encuentro debutó como titular 'Motri', actual mandatario del CF Motril.

El equipo costero, dirigido por Miguel Novo, marchaba entonces en segunda posición, detrás del Linares, mientras que el filial, entrenado por Antonio Molina, se encontraba en el décimo séptimo lugar. En la temporada 1996/97 el Motril CF acabó siendo campeón, logrando posteriormente el que a su vez fue su único ascenso a 2ª B. El filial granadino terminó en el puesto duodécimo, lejos de las zonas de ascenso y de peligro.