El Recreativo Granada refuerza su defensa con el hijo del madridista Raúl González
El filial suma seis incorporaciones estivales hasta el momento antes de arrancar el curso en Tercera RFEF
Granada
Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:57
El Granada firmó a Héctor González para reforzar la defensa del Recreativo Granada. Se trata del hijo de la leyenda madridista Raúl González Blanco, que ... procede del filial del Lugo. Allí disputó la campaña pasada un total de 18 partidos en Tercera RFEF, categoría que disputará el segundo equipo nazarí este curso después del último descenso.
✍🏼 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Héctor González, nuevo jugador del Recreativo Granada— Granada CF Cantera (@CanteraNazari) September 1, 2025
Héctor González Redondo (Madrid, 2005) pasó por la cantera de Las Rozas y Leganés, antes de recalar en el Polvorín, filial del Lugo, en la temporada 2024/25. Héctor supone la sexta incorporación del Recreativo en lo que va de mercado estival tras las llegadas de Dominique Moubeke, Ale Santos, Seydou Fall, Migue Sánchez y Sergi Barjuan, hijo a su vez este último del exfutbolista del Barcelona con idéntico nombre.
