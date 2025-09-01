Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raúl González posa con su familia, con el granadinista Héctor en primer plano. R. I.
Filial

El Recreativo Granada refuerza su defensa con el hijo del madridista Raúl González

El filial suma seis incorporaciones estivales hasta el momento antes de arrancar el curso en Tercera RFEF

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:57

El Granada firmó a Héctor González para reforzar la defensa del Recreativo Granada. Se trata del hijo de la leyenda madridista Raúl González Blanco, que ... procede del filial del Lugo. Allí disputó la campaña pasada un total de 18 partidos en Tercera RFEF, categoría que disputará el segundo equipo nazarí este curso después del último descenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada
  2. 2

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  3. 3 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  4. 4

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  5. 5

    El centrocampista Paul Akouokou, opción sobre la mesa del Granada
  6. 6

    Un Granada cada vez más calamitoso
  7. 7

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  8. 8 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»
  9. 9

    La senda litoral permitirá pasear desde Salobreña hasta Torrenueva en 2026
  10. 10

    Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Recreativo Granada refuerza su defensa con el hijo del madridista Raúl González

El Recreativo Granada refuerza su defensa con el hijo del madridista Raúl González