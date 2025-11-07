El Recreativo Granada se refuerza con el defensa Fidel

FichajeEl Recreativo Granada se refuerza con el defensa Fidel
El filial rojiblanco confirma un nuevo fichaje procedente del Moralo, club donde ya 'pescó' la dirección deportiva anteriormente
Granada
Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:12
El Recreativo Granada reforzó su defensa con el fichaje de Fidel, joven de 20 años con nacionalidad camerunesa. El futbolista recaló en el equipo nazarí ... procedente del Moralo, conjunto de Tercera RFEF.
El filial ya 'pescó en las filas de la entidad cacereña el pasado mercado invernal con las incorporaciones de Obi y Christ Daniel. El primero hizo la última pretemporada con el primer equipo y cuenta con regularidad a las órdenes de Luis Bueno en el centro del campo del 'B' rojiblanco.
El segundo no cuajó y salió al Santa Amalia, de la misma categoría que el Recreativo, aunque en distinto grupo.
