Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cartel promocional del fichaje de Fidel. GCF

Fichaje

El Recreativo Granada se refuerza con el defensa Fidel

El filial rojiblanco confirma un nuevo fichaje procedente del Moralo, club donde ya 'pescó' la dirección deportiva anteriormente

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

El Recreativo Granada reforzó su defensa con el fichaje de Fidel, joven de 20 años con nacionalidad camerunesa. El futbolista recaló en el equipo nazarí ... procedente del Moralo, conjunto de Tercera RFEF.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  4. 4 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  5. 5 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  6. 6

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  7. 7

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  8. 8 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  9. 9 Arde una vivienda en un bloque de pisos de la calle Joaquina Eguaras
  10. 10

    La Policía apunta a que los líderes de la trama empezaron los amaños en 2007

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Recreativo Granada se refuerza con el defensa Fidel

El Recreativo Granada se refuerza con el defensa Fidel