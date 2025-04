El Recreativo queda pendiente del Cádiz B antes de jugar

El Recreativo Granada quedará pendiente de lo que haga el Cádiz B con el Atlético Antoniano a mediodía, seis horas antes de su propio partido ... en Águilas, ya que una victoria amarilla conllevaría su descenso ya matemático a Tercera RFEF. No obstante, la derrota del San Fernando en Estepona anoche por dos goles ya en la recta final del partido posibilitó aún el cuádruple empate por el 'play out' que agarraría al filial rojiblanco a la salvación siempre y cuando gane todo lo que le queda.

Águilas Iván; Ebuka, Pelón, Soler, Héctor Martínez; Aitor, Joel, Abenza, Morillas, Park; Castedo y Rodríguez. - Recreativo Granada Fran Árbol;Gael Joel, Oscar Naasei, Lucas Pérez, Boris; Juanma, Ulloa, Adri Heredia; Samu Cortés, Obounet y Burgos. Árbitro Pérez Sánchez (comité manchego).

Hora 18.00 horas.

Estadio El Rubial.

El Recreativo, que marcha en la penúltima posición del grupo 5 de Segunda RFEF con 26 puntos, volverá a contar con su capitán Juanma Lendínez y Oscar Naasei procedentes del primer equipo al igual que en la jornada anterior. Refuerzos que permiten un salto de nivel al filial aunque sea de cara a este tramo definitivo ya con escasísimas opciones de permanencia.

En mitad de dicha misión, el Recreativo visita al Águilas, club de la media tabla con pocas aspiraciones de 'play off'. A priori, otro rival sin nada en liza, aunque la matemática aún no lo descarta de la pugna por alcanzar la Primera RFEF. El cuadro de Raúl Barroso no podrá contar para el partido en el estadio de El Rubial con Pere Haro. El lateral vio la tarjeta roja directa la pasada jornada ante el Orihuela, el último triunfo hasta la fecha de los nazaríes, por lo que cumplirá sanción.

Por su parte, el Águilas llega en mala dinámica tras perder sus dos últimos enfrentamientos ligueros ante el Villanovense y el Linares, lo que descolgó al conjunto murciano de la pomada por la promoción de ascenso, a la que intentará regresar.