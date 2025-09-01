El Recreativo Granada incorpora a Josna Loulendo para el ataque
El jugador congoleño procede del Al Ain emiratí, rival de la última edición del trofeo de presentación
Granada
Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:52
El Granada oficializó la llegada de Josna Loulendo, delantero congoleño de 21 años, para el filial rojiblanco. El ariete llega cedido hasta final de campaña ... desde el Al Ain emiratí, rival del pasado trofeo de presentación.
Loulendo formó parte de la convocatoria emiratí de tal cita, pero sin llegar a disponer de minutos sobre el verde de Los Cármenes. Acudió a diversas concentraciones de la selección de República Democrática del Congo sub 20 y sub 23.
✍🏼 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Josna Loulendo, nuevo jugador del Recreativo Granada— Granada CF Cantera (@CanteraNazari) September 1, 2025
Con este fichaje, ya son siete los acometidos por el Recreativo en esta ventana estival. Antes que Loulendo recalaron Dominique Moubeke, Ale Santos, Seydou Fall, Sergi Barjuan, Migue Sánchez y Héctor González.
