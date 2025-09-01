Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El delantero Josna Loulendo, con la selección de Congo. R. I.
Fichaje

El Recreativo Granada incorpora a Josna Loulendo para el ataque

El jugador congoleño procede del Al Ain emiratí, rival de la última edición del trofeo de presentación

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:52

El Granada oficializó la llegada de Josna Loulendo, delantero congoleño de 21 años, para el filial rojiblanco. El ariete llega cedido hasta final de campaña ... desde el Al Ain emiratí, rival del pasado trofeo de presentación.

