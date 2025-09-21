Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rojiblanco Migue Sánchez celebra su gol al Huétor Tájar. J. M. Baldomero
Crónica

El Recreativo Granada gana y convence en Tercera RFEF

El filial nazarí logra su primer triunfo del curso gracias a los tantos de Álvaro Justo, Migue Sánchez y Mario Marín ante un mermado y valiente Huétor Tájar

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:28

Primera victoria del Recreativo Granada en Tercera RFEF. El cuadro dirigido por Luis Bueno derrotó a un mermado Huétor Tájar con goles de Álvaro Justo, ... Migue Sánchez y Mario Marín en un partido que se complicó en el último tramo a causa del intento de resurrección visitante con el tanto de Iván cuando todo parecía visto para sentencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbol en la A-92 en Granada
  2. 2 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  3. 3

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  4. 4 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  5. 5

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  6. 6 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  7. 7 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  8. 8

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  9. 9 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  10. 10

    «No esperaba que mi crisis de los treinta fuera una metástasis»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Recreativo Granada gana y convence en Tercera RFEF

El Recreativo Granada gana y convence en Tercera RFEF