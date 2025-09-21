El Recreativo Granada gana y convence en Tercera RFEF

Primera victoria del Recreativo Granada en Tercera RFEF. El cuadro dirigido por Luis Bueno derrotó a un mermado Huétor Tájar con goles de Álvaro Justo, ... Migue Sánchez y Mario Marín en un partido que se complicó en el último tramo a causa del intento de resurrección visitante con el tanto de Iván cuando todo parecía visto para sentencia.

Recreativo Granada Iker García; Flores, Barjuan (Angelo, m. 65), Bourama, Haro; Dominique (Marín, m. 56), Obi, Gambín (Migue Sánchez, m. 82), Gael Joel (Lozano, m. 82); Justo (Owen, m. 82) y William. 3 - 1 Huétor Tájar Fidel; Mayas, Iván, Fernando, Vílchez; Migue (Bryan, m. 75), Marco, Jorge, Utrilla; Serafín y Nacho. Goles 1-0, m. 23: Álvaro Justo, a pase de la muerte; 2-0, m. 83: Migue Sánchez, con un chut raso; 2-1, m. 89: Iván, de jugada ensayada; 3-1, m. 90: Mario Marín, en un contraataque.

Árbitro Daniel Jesús Camacho (colegio almeriense). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Dominique, Flores y Lozano, asícomo a los visitantes Nacho y Marco.

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 3 del grupo IX de Tercera RFEF, disputado en la Ciudad Deportiva del Granada ante medio millar de espectadores.

El filial rojiblanco arrancó el duelo con un esquema de 4-4-2, con variaciones temporales a una zaga de tres hombres y dos carrileros. El partido comenzó intenso tras el pasillo que le realizaron los recreativistas a los hueteños por su periplo en la Copa Federación. La deportividad dio paso ala intensidad, pues ambos conjuntos elevaron la presión en pos de recuperaciones rápidas cerca del área contraria.

El Huétor Tájar trataba de aprovechar las imprecisiones de los locales, más voluntariosos que seguros con la pelota en ciertos tramos. Aun así, Gambín dispuso de la primera oportunidad del partido con un cabezazo que salió desviado a los tres minutos. Poco después, el testarazo fue de Justo al segundo palo, también fuera.

Hubo polémica, pues Dominique derribó a un contrario en una pugna próxima a la meta de Iker García, que se mostró solvente con varias intervenciones. El Huétor Tájar reclamó roja al tratarse del último hombre, aunque Bourama andaba cerca y el castigo se quedó en amarilla. Utrilla fue la principal amenaza de los suyos, sin fortuna en los últimos metros.

Gol y suspense

El baile prosiguió hasta que Álvaro Justo abrió la lata con un remate potente y a placer ante Fidel. Gran asistencia de Pere Haro, méritos para su 'indulto' con el primer equipo. El tanto desmoralizó a los visitantes, incapaces de frenar los constantes avances de Obi y Bourama.

El ritmo bajó en la segunda mitad, en parte por los sofreesfuerzos visitantes. Los de Julio Catalá buscaron el empate, pero el Recreativo aguantó sin demasiados problemas y pareció matar mediante Migue Sánchez, que batió a Fidel nada más entrar con un chut raso tras una pérdida hueteña. El filial contemporizó para evitar sorpresas, pero el Huétor Tájar logró meterse de nuevo en el partido con el tanto de Iván en el 89 en una jugada de pizarra.

Los visitantes apretaron, pero la victoria cayó del lado local con el gol 'in extremis' de Mario Marín en una contra tras la extraña salida de Fidel. El primero del curso.