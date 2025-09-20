El Recreativo Granada busca su primer triunfo ante un diezmado Huétor Tájar

El Recreativo Granada busca este domingo su primera victoria del curso en Tercera RFEF. El cuadro dirigido por Luis Bueno se mide en la Ciudad ... Deportiva rojiblanca al Huétor Tájar (16.00 horas), conjunto diezmado por los esfuerzos intersemanales.

El conjunto hueteño cayó derrotado el pasado miércoles con el Orihuela –conjunto de Segunda RFEF– en los octavos de final de la Copa Federación, lo que truncó su sueño de participar en la próxima edición de la Copa del Rey. Además, su técnico Julio Catalá no podrá alinear a Alberto Borrego, convocado por la Universidad de Granada para disputar el Mundial universitario en China.

Por su parte, el filial nazarí afronta el encuentro sin bajas, con la totalidad de su plantilla disponible. Los recreativistas continúan invictos tras cosechar dos empates ante Martos (1-1) y Melilla B (0-0) en los dos compromisos ligueros disputados hasta la fecha. El encuentro del primer equipo del lunes no debería condicionar la convocatoria de Bueno, aún sin oficializar.