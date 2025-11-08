Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del filial festejan un tanto en casa. J. M. Baldomero
Un Recreativo Granada al alza afronta un duelo en la cumbre por el ascenso

El filial rojiblanco se mide al Torre del Mar, segundo clasificado del grupo, con la esperanza de ganar y esperar pinchazos ajenos para entrar en 'play off'

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:26

Duelo en la cumbre para un Recreativo Granada al alza que busca meterse en la pomada por el ascenso a Segunda RFEF. El filial rojiblanco ... recibe a las 17.00 horas al Torre del Mar, uno de los equipos más en forma del grupo IX, con muy buenas sensaciones tras su última victoria en El Palo.

