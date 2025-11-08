Un Recreativo Granada al alza afronta un duelo en la cumbre por el ascenso

Duelo en la cumbre para un Recreativo Granada al alza que busca meterse en la pomada por el ascenso a Segunda RFEF. El filial rojiblanco ... recibe a las 17.00 horas al Torre del Mar, uno de los equipos más en forma del grupo IX, con muy buenas sensaciones tras su última victoria en El Palo.

«Estamos en el camino correcto, pero debemos dar un paso adelante cuando jugamos en casa para sumar de tres. Nuestro reto es el de ser regulares como locales. Cuando un equipo gana a domicilio como nosotros, tiene que mirar alto», apuntó en la previa el entrenador Luis Bueno, que catalogó al rival como «un señor equipo».

«Está muy bien trabajado y nos exigirá en defensa ante su planteamiento tan ofensivo. Seguro que peleará por el ascenso directo», concluyó. Las cuentas del Recreativo son claras: si vence al segundo clasificado y pinchan Marbellí o Arenas de Armilla, accederá a los puestos de promoción. También le valdría el punto siempre y cuando el conjunto malagueño no saque los tres puntos en su encuentro ante el Motril, líder en solitario e invicto.