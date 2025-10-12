El Recreativo Granada acusa su «inocencia» en los partidos

Rafael Lamelas Granada Domingo, 12 de octubre 2025, 14:18 Comenta Compartir

La sensación en el Recreativo Granada es que, ante el Torredonjimeno, se le escaparon dos puntos, tras empezar perdiendo por 0-1, reaccionar ante el ... 2-1 y acabar con un 2-2. «Con muy poco nos hicieron daño», se resignó Luis Bueno. «Hicimos un trabajo espectacular contra marea, pero en un centro en el que no medimos bien y dejamos marcas libres, encajamos el segundo gol. Tenemos que aprender de partidos así porque la meta también tiene que ser saber cerrar los encuentros. Hay nivel para ello pero somos un equipo joven. No es una excusa, pero estamos pagando esto. La juventud implica ganas y energía, pero también algo de inocencia», repasó el técnico del filial rojiblanco.

Mario Marín, centrocampista del equipo, se mantuvo en el mismo guion: «El equipo concede poco al rival, pero en lo que nos generó fue efectivo». «Tenemos que ser mejores en las áreas», enfatizó Marín. «Analizar los errores cometidos en este partido y mejorar. Hace falta aumentar la solidez y ser más efectivos», señaló. El Recreativo está en la parte baja del grupo IV de 3ª RFEF.

