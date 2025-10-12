Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mario Marín, ante el visitante Ordóñez. J. M. B.
Filial rojiblanco

El Recreativo Granada acusa su «inocencia» en los partidos

La sensación de su entrenador es que se le escaparon dos puntos ante el Torredonjimeno

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:18

La sensación en el Recreativo Granada es que, ante el Torredonjimeno, se le escaparon dos puntos, tras empezar perdiendo por 0-1, reaccionar ante el ... 2-1 y acabar con un 2-2. «Con muy poco nos hicieron daño», se resignó Luis Bueno. «Hicimos un trabajo espectacular contra marea, pero en un centro en el que no medimos bien y dejamos marcas libres, encajamos el segundo gol. Tenemos que aprender de partidos así porque la meta también tiene que ser saber cerrar los encuentros. Hay nivel para ello pero somos un equipo joven. No es una excusa, pero estamos pagando esto. La juventud implica ganas y energía, pero también algo de inocencia», repasó el técnico del filial rojiblanco.

